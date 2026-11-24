Marcelo Neves adianta que a revitalização de campos maduros da Bacia de Campos é uma das pautas - Foto: Divulgação/César Ferreira

Marcelo Neves adianta que a revitalização de campos maduros da Bacia de Campos é uma das pautas Foto: Divulgação/César Ferreira

Publicado 24/11/2026 16:31 | Atualizado 24/11/2026 18:24

Discutir novos investimentos, geração de empregos e oportunidades econômicas a partir da indústria energética é o foco principal da terceira edição do Connex-E 2026, que acontece em Campos dos Goytacazes (RJ), no dia 2 de dezembro, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A realização é da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ompetro).

Estão confirmados para o evento representantes da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), além de executivos de grandes empresas, investidores, prefeitos e lideranças empresariais. Trata-se de um dos principais encontros voltados ao futuro da indústria energética e ao desenvolvimento econômico do Norte Fluminense.



Com o tema "Onde a energia encontra o território", a iniciativa tem como objetivo aproximar o poder público, a iniciativa privada e as instituições estratégicas do setor para discutir caminhos capazes de transformar o potencial da região em investimentos, empregos e desenvolvimento econômico.



A proposta da Ompetro - entidade presidida pelo prefeito de Campos, Carlos Frederico, que representa os municípios produtores - é também ampliar a participação das empresas regionais nas cadeias produtivas de petróleo, gás e novas fontes de energia. A escolha de Campos tem importância estratégica devido à relação histórica do município com a exploração petrolífera na Bacia de Campos e sua proximidade com o Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra.



"A integração dessas atividades representa oportunidades para diferentes segmentos econômicos, incluindo logística, transporte, construção civil, engenharia, comércio, prestação de serviços e qualificação profissional", destaca a organização.



Secretário de Petróleo e Gás de Campos e diretor-executivo da Ompetro, Marcelo Neves afirma que um dos principais desafios em discussão é como aproveitar os novos ciclos de investimentos para gerar benefícios que ultrapassem os limites dos municípios produtores. A revitalização de campos maduros da Bacia de Campos é outro item prioritário da pauta.

Programação técnica será em cinco painéis

A agenda do evento prevê um almoço de investimentos com a Petrobras, às 12h, reunindo prefeitos dos municípios integrantes da Ompetro e representantes da estatal. Segundo Neves, na ocasião serão apresentadas informações sobre o planejamento de investimentos da companhia na região, as perspectivas para a Bacia de Campos e os próximos ciclos de produção.



Entre os representantes confirmados da Petrobras estão Guilherme Sargenti, gerente-geral da Bacia de Campos, e Caroline Vollu, gerente institucional. Também estão previstas participações da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), do Porto do Açu, Prio, Equinor, BR Offshore e Refina Brasil.



Participam ainda representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e do Sebrae Rio. Na avaliação de Neves, a presença dessas instituições amplia o alcance das discussões, especialmente na atração de investimentos, no fortalecimento de fornecedores locais e na preparação de trabalhadores para as novas exigências do mercado.



A programação técnica será dividida em cinco painéis, abordando o futuro da Bacia de Campos, a recuperação da produção em campos maduros, as oportunidades ligadas ao descomissionamento de plataformas e a integração entre a indústria petrolífera e o Porto do Açu. O aproveitamento dos royalties para projetos estruturantes também está na pauta.



De acordo com o secretário, o evento contará ainda com a Feira de Oportunidades e Empregabilidade no período da tarde: "A atividade terá rodas de conversa sobre profissões em demanda, qualificação profissional, processos seletivos e possibilidades de ingresso no mercado de petróleo, gás e energia".