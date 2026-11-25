Frederico Paes afirma que os novos equipamentos reforçam a importância de investimentos contínuos na saúde pública. - Foto: Divulgação/César Ferreira

Frederico Paes afirma que os novos equipamentos reforçam a importância de investimentos contínuos na saúde pública. Foto: Divulgação/César Ferreira

Publicado 25/11/2026 12:19

O fortalecimento da estrutura pública de saúde passa pela renovação dos equipamentos, ampliação da capacidade de atendimento e, sobretudo, pela aproximação dos serviços com a população. Este é o resumo do entendimento do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), realçado nesta terça-feira (24) durante a entrega de três ambulâncias de suporte avançado, do tipo UTI Móvel, e de três Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) à Secretaria Municipal de Saúde.



Segundo o prefeito, a iniciativa representa mais um investimento voltado à melhoria da assistência, tanto nos atendimentos de emergência quanto na saúde bucal, especialmente em localidades que ainda enfrentam dificuldades de acesso aos serviços. Os veículos foram apresentados no pátio da prefeitura, em cerimônia que reuniu o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, e vários outros integrantes do governo.



Hirano explica que a aquisição das três ambulâncias zero quilômetro, classificadas como Tipo D, foi viabilizada por meio de emendas parlamentares. Uma das unidades será destinada ao Hospital Geral de Guarus (HGG), enquanto outras duas irão reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que funciona 24 horas por dia.



A incorporação dos veículos representa um reforço na estrutura de atendimento a pacientes em estado grave, que necessitam de assistência especializada durante o transporte até unidades hospitalares. O secretário realça que a ambulância Tipo D dispõe de equipamentos e estrutura para a realização de procedimentos de suporte avançado de vida, incluindo intervenções de maior complexidade durante o deslocamento.



Trata-se de um recurso fundamental para situações em que o tempo de resposta, a estabilização do paciente e a assistência contínua podem fazer diferença no desfecho clínico. O secretário frisa que a renovação da frota também está relacionada à intensidade de utilização desses equipamentos, submetidos a jornadas permanentes, deslocamentos emergenciais e condições variadas de trânsito e estrada.



“O investimento em veículos novos busca oferecer melhores condições de trabalho às equipes e contribuir para a segurança e a qualidade do atendimento prestado à população”, reforça o prefeito, que destaca os desafios de administrar a rede municipal de saúde, afirmando que, apesar dos avanços registrados nos últimos anos, ainda há necessidade de ampliar os investimentos.



Frederico lembra que a área já era apontada como uma das principais demandas do município desde o início do atual ciclo de gestão e ressalta a importância de manter o planejamento voltado à melhoria dos serviços nos hospitais, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na Atenção Primária. Ele defende o fortalecimento do papel de Campos como referência regional na assistência médica.

Campos é proposto

como polo da saúde

Para justificar, o prefeito considera a demanda de pacientes que chegam de outros municípios do Norte Fluminense: "A discussão sobre o cofinanciamento estadual da saúde é fundamental para que a estrutura de atendimento consiga responder às necessidades de uma população que ultrapassa os limites territoriais do município. Precisamos que Campos seja tratada como a capital do interior do estado do Rio de Janeiro."



Ratificando, Frederico pontua que o município precisa ser reconhecido como polo da saúde, como o município que cuida da saúde de toda a região, enfatizando a necessidade da articulação com o Estado e da continuidade dos investimentos.



Reforçando, Hirano destaca que a rede exige investimentos permanentes, diante da dimensão dos serviços e da constante demanda por atendimento. Para o secretário, a entrega dos veículos representa mais uma etapa no processo de melhoria da assistência pública.



Já o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges, observa o desgaste provocado pela utilização contínua das ambulâncias, lembrando que os veículos operam em condições diferenciadas e com elevada frequência de deslocamentos. Borges enfatiza a importância da renovação dos equipamentos para manter a capacidade operacional da rede.



Um levantamento sobre a estrutura resume que, além do reforço no atendimento de emergência, Campos passa a contar com três Unidades Odontológicas Móveis adquiridas com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde.

Assistência a escolas e

comunidades distantes

Equipadas com tecnologia de consultório odontológico, as unidades foram projetadas para levar assistência a escolas, comunidades distantes e locais onde a oferta de atendimento permanente ainda é limitada. Os odontomóveis dispõem de equipamentos como ultrassom odontológico, autoclave, aparelho de raio X e geradores de energia.



A realização de procedimentos vai desde ações preventivas, profilaxia e limpeza até tratamentos de canal e cirurgias. "A estrutura possibilita que o atendimento seja realizado mesmo em localidades onde a rede elétrica apresenta limitações", comenta o diretor de Saúde Bucal, Alexandre Buchaul, apontando que o primeiro atendimento aconteceu nesta quarta-feira (25).



Buchaul adianta que a proposta da Secretaria de Saúde é integrar as unidades móveis às ações realizadas nas escolas e conforme a organização dos serviços, de moradores das comunidades atendidas. Ele assinala que a iniciativa também permitirá ampliar a assistência a pessoas que vivem em instituições, incluindo residências terapêuticas, residências inclusivas e instituições de longa permanência para idosos.





