A ação da PRF retirou de circulação as motos que estavam gerando riscos à segurança do trânsito e da população - Foto: Divulgação/PRF

A ação da PRF retirou de circulação as motos que estavam gerando riscos à segurança do trânsito e da população Foto: Divulgação/PRF

Publicado 25/11/2026 16:50 | Atualizado 25/11/2026 16:51



Uma operação de três dias realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último final de semana, voltada especialmente à fiscalização de motocicletas em Campos dos Goytacazes e São João da Barra (SJB), no Norte Fluminense, resultou no recolhimento de 61 veículos, na emissão de 447 autos de infração de trânsito e na prisão de um homem de 24 anos.



A ação ocorreu entre sexta-feira (20) e domingo (22), dentro da Operação Otemotos, que concentrou esforços no controle da circulação de motocicletas, na identificação de irregularidades e no combate a crimes envolvendo veículos automotores. Ao longo dos três dias, os agentes fiscalizaram 149 veículos e 174 pessoas.



De acordo com a avaliação da PRF, o número de autuações chegou a 447, o que demonstra a quantidade de irregularidades identificadas durante as abordagens. Sobre as 61 motocicletas recolhidas, o órgão ressalta que os motivos foram problemas relacionados às condições de tráfego ou ao descumprimento das exigências previstas na legislação.



A PRF explica que a estratégia foi direcionada à fiscalização ostensiva, com abordagens, verificação documental, avaliação das condições dos veículos e conferência dos elementos de identificação das motocicletas. O trabalho buscou também detectar veículos com possíveis irregularidades criminais, como adulteração de sinais identificadores e registros de roubo ou furto.

Fiscalização ampliada em

áreas mais movimentadas

O foco principal foi identificar infrações que comprometem a segurança dos condutores e de terceiros. Em São João da Barra, a operação contou ainda com reforço do policiamento durante a Exposição Agropecuária do município, período de maior circulação de pessoas e de veículos em função da programação do evento, encerrado no domingo.



A intensificação da fiscalização em áreas de movimentação ampliada integra a estratégia de prevenção e controle do trânsito, especialmente diante do aumento do fluxo de motociclistas. No domingo, esse trabalho resultou na abordagem de uma motocicleta com sinais de adulteração nos elementos de identificação.



Após procedimentos de verificação, os policiais conseguiram identificar a motocicleta original, que possuía registro de roubo desde fevereiro de 2015 - há mais de 11 anos - no município de São Francisco de Itabapoana. O condutor, de 24 anos, também não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com a motocicleta recuperada, à 134ª Delegacia de Polícia Civil, em Campos.



Na avaliação da PRF, o resultado da Operação Otemotos reforça a importância da fiscalização rodoviária na prevenção de acidentes, na retirada de veículos irregulares de circulação e no combate à criminalidade associada ao uso de motocicletas. Também evidencia a necessidade de ações permanentes, diante dos desafios relacionados à segurança viária nos municípios do Norte Fluminense.

Acidentes com motos

sinalizam alerta regional

Dados apresentados recentemente pelo Hospital Ferreira Machado (HFM) - principal referência regional em atendimento de emergência a vítimas de traumas - apontam um crescimento expressivo dos acidentes envolvendo motocicletas, reforçando que a iniciativa da PRF ocorre em um cenário preocupante para a segurança no trânsito de Campos e região.



O levantamento mostra que, entre janeiro e abril de 2025, foram registrados 860 atendimentos relacionados a acidentes motociclísticos. No mesmo período de 2026, o número chegou a 1.634, representando um aumento de aproximadamente 90%, o que evidencia a dimensão do problema para a rede pública de saúde.



Além disso, somente no primeiro semestre de 2026, o HFM contabilizou 2.633 atendimentos envolvendo motociclistas, com crescimento mensal contínuo: foram 335 em janeiro, 373 em fevereiro, 444 em março, 482 em abril, 484 em maio e 515 em junho. A evolução representa uma alta superior a 53% entre o primeiro e o último mês do período.



No quadro geral, avalia-se que, além das consequências para as vítimas, os acidentes provocam sobrecarga nos serviços de emergência, demandam cirurgias, internações e tratamentos de reabilitação, com impactos também sobre as famílias e a economia.



