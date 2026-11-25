A Faetec anunciou a abertura de vagas neste início de semana e incentiva que o número de adesões seja favorável - Foto: Divulgação/Assessoria

A Faetec anunciou a abertura de vagas neste início de semana e incentiva que o número de adesões seja favorável Foto: Divulgação/Assessoria

Publicado 25/11/2026 18:08



Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação , a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu o processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2027, com mais de 12 mil vagas distribuídas em unidades de ensino de todo o Estado do Rio de Janeiro. A oferta abrange desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.



No cronograma, estão incluídos cursos técnicos, formação de docentes, especializações e modalidades voltadas à formação artística, ampliando as possibilidades de acesso à educação pública e à qualificação profissional. Em Campos dos Goytacazes, as oportunidades estão concentradas no Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e na Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj).



No Ensino Superior, a Faeterj Campos disponibilizará 34 vagas para o curso de Tecnologia em Gestão Portuária, formação que ganhou destaque no último vestibular da rede, quando figurou entre os cursos mais concorridos. A graduação tem relação direta com atividades logísticas, operações portuárias e gestão de cadeias de movimentação de cargas.



Todas as áreas listadas possuem relevância para a economia regional, especialmente diante da presença de empreendimentos ligados ao Porto do Açu (em São João da Barra) e à cadeia de petróleo e gás. O Isepam também integra o processo seletivo, com oportunidades que contemplam a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Formação de Docentes.



Trata-se de uma instituição tradicional na formação educacional em Campos, com uma estrutura de ensino que permite aos estudantes ingressar em diferentes etapas da vida escolar, conforme os requisitos estabelecidos nos respectivos editais. Em nível estadual, a oferta reúne 12.318 vagas, distribuídas entre diversas modalidades.



Na Educação Básica, estão previstas 685 vagas, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio regular e Formação de Docentes em Nível Médio. A maior parte da oferta está concentrada na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com 10.898 vagas em cursos integrados ao Ensino Médio, concomitantes e subsequentes.

Abrangência regional

tem grande extensão

Há ainda 70 vagas para especializações técnicas em Enfermagem do Trabalho e Saúde da Família, 135 vagas para cursos técnicos de Música e Teatro, além de 496 vagas para cursos de Ensino Superior, entre Tecnologias e Licenciaturas. O processo contempla também 34 bolsas integrais para o curso Diplôme CordonTec, em parceria com a escola de gastronomia Le Cordon Bleu.



A assessoria da Faetec assinala que, na abrangência do Norte e Noroeste Fluminense, além de Campos, a oferta de Ensino Superior contempla Santo Antônio de Pádua, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. Em Santo Antônio de Pádua, a Faeterj disponibiliza 40 vagas para Licenciatura em Pedagogia.



Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana também oferecem 40 vagas cada para o mesmo curso. A distribuição das oportunidades em diferentes municípios amplia o acesso à formação superior pública e permite que estudantes de cidades menores tenham alternativas de qualificação sem necessariamente precisar se deslocar para centros mais distantes.



As inscrições estão abertas até 20 de dezembro de 2026, pela internet, com organização da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF). Os valores das taxas variam de R$ 35 a R$ 100, conforme a modalidade e o edital, não havendo cobrança de mensalidades pelos cursos oferecidos pela rede.

Critério variado para

definir participação

Há variação nos critérios para participação, baseados na formação pretendida. No caso dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental; já na modalidade concomitante, o candidato deve estar cursando, pelo menos, o segundo ano do Ensino Médio, enquanto os cursos subsequentes são destinados a quem já concluiu essa etapa escolar.



As especializações técnicas exigem formação prévia compatível com a área escolhida, e os cursos superiores seguem as exigências de escolaridade, classificação e procedimentos definidos no edital do vestibular. Dependendo da modalidade, o ingresso pode ocorrer por prova, sorteio público, redação, teste de habilidades específicas ou outros procedimentos de seleção.



Para candidatos aos cursos superiores, a prova está prevista para 10 de janeiro de 2027, com divulgação do resultado em 23 de janeiro. Os editais também estabelecem regras de reserva de vagas, cotas e procedimentos para pedidos de isenção da taxa, conforme as condições exigidas para cada modalidade.



A recomendação é que os candidatos consultem o edital correspondente, verificando os critérios de escolaridade, documentação, prazos e mecanismos de classificação antes de efetivar a inscrição. A iniciativa da Faetec é avaliada com o desafio de ampliar o acesso à qualificação e criar condições para que os estudantes da região encontrem alternativas de formação e preparação para as transformações do mercado de trabalho.







