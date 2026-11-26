Leon Gomes informou que a concessionária alegou já ter assumido outro compromisso e não poderia participar da sessão - Foto: Reprodução/TV Câmara

Leon Gomes informou que a concessionária alegou já ter assumido outro compromisso e não poderia participar da sessão Foto: Reprodução/TV Câmara

Publicado 26/11/2026 15:55 | Atualizado 26/11/2026 15:55



A insatisfação de consumidores com os serviços prestados pela concessionária Águas do Paraíba voltou ao centro do debate em Campos dos Goytacazes nesta quarta-feira (25), durante audiência pública realizada na Câmara Municipal. A empresa foi convidada, mas não mandou representante. O encontro reuniu vereadores, moradores, empresários e manifestantes.



Os questionamentos sobre tarifas consideradas exorbitantes, atendimento ao consumidor, troca de hidrômetros sem explicações e falhas no abastecimento de água e esgotamento sanitário dominaram a pauta. A ausência da concessionária foi um dos pontos que marcaram o encontro.

A reunião havia sido convocada justamente para discutir as reclamações acumuladas e buscar esclarecimentos sobre os critérios tarifários e as responsabilidades da empresa no município. Porém, a Águas do Paraíba alegou já ter marcado outro compromisso para a data.



A audiência foi presidida pelo vereador Leon Gomes e contou com a participação dos parlamentares Rogério Matoso, Maicon Cruz, Doutor Maninho, Cabo Alonsimar, Dudu Azevedo, Cassiano Tavares e Fernando Machado. A iniciativa teve como foco discutir os critérios de cálculo e reajuste das tarifas, a fiscalização do contrato de concessão e as reclamações dos moradores.



Sem representantes da concessionária, consumidores e parlamentares não puderam confrontar diretamente as denúncias com explicações da empresa. Ainda assim, o encontro reforçou a pressão política por providências e ampliou o debate sobre a fiscalização do contrato, alvo de críticas há anos no Legislativo municipal.

Indignação com os

valores das contas

Moradores manifestaram indignação com os valores das faturas, considerados incompatíveis com os serviços prestados, e cobraram maior transparência na composição das tarifas.

Cobranças de tarifas comerciais - inclusive em imóveis fechados - e taxas de suspensão e religação do fornecimento também ganharam destaque. O vereador Doutor Maninho citou cobranças de R$ 560 pela tarifa mínima comercial e de até R$ 2.851 em casos de suspensão ou religação.



Por meio do Processo nº 2404/2026, o parlamentar formalizou um pedido de fiscalização e revisão dos valores. Os relatos ainda dependem de apuração e resposta da concessionária. O jornal procurou a empresa, que informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que “não iria se manifestar sobre a demanda”.

Consumidores seguem

aguardando respostas