Leon Gomes informou que a concessionária alegou já ter assumido outro compromisso e não poderia participar da sessão Foto: Reprodução/TV Câmara
Os questionamentos sobre tarifas consideradas exorbitantes, atendimento ao consumidor, troca de hidrômetros sem explicações e falhas no abastecimento de água e esgotamento sanitário dominaram a pauta. A ausência da concessionária foi um dos pontos que marcaram o encontro.
A audiência foi presidida pelo vereador Leon Gomes e contou com a participação dos parlamentares Rogério Matoso, Maicon Cruz, Doutor Maninho, Cabo Alonsimar, Dudu Azevedo, Cassiano Tavares e Fernando Machado. A iniciativa teve como foco discutir os critérios de cálculo e reajuste das tarifas, a fiscalização do contrato de concessão e as reclamações dos moradores.
Sem representantes da concessionária, consumidores e parlamentares não puderam confrontar diretamente as denúncias com explicações da empresa. Ainda assim, o encontro reforçou a pressão política por providências e ampliou o debate sobre a fiscalização do contrato, alvo de críticas há anos no Legislativo municipal.
Indignação com os
valores das contas
Cobranças de tarifas comerciais - inclusive em imóveis fechados - e taxas de suspensão e religação do fornecimento também ganharam destaque. O vereador Doutor Maninho citou cobranças de R$ 560 pela tarifa mínima comercial e de até R$ 2.851 em casos de suspensão ou religação.
Por meio do Processo nº 2404/2026, o parlamentar formalizou um pedido de fiscalização e revisão dos valores. Os relatos ainda dependem de apuração e resposta da concessionária. O jornal procurou a empresa, que informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que “não iria se manifestar sobre a demanda”.
Consumidores seguem
aguardando respostas
Além disso, a empresa já foi alvo de notificações do governo municipal – por meio da Secretaria de Obras, Urbanismo e Mobilidade -, multas administrativas e reclamações envolvendo cobrança de esgoto, recomposição de asfalto, vazamentos e falta d'água.
A ausência na audiência desta quarta-feira ampliou a cobrança por diálogo. Participantes destacaram que, sem a presença da empresa, não foi possível obter esclarecimentos diretos sobre os critérios de cobrança nem sobre prazos para solucionar os problemas relatados.
Embora ainda não haja definição oficial, os próximos passos devem partir dos pedidos de fiscalização e revisão tarifária protocolados pelos vereadores. A expectativa é que a concessionária seja convocada novamente e que os órgãos fiscalizadores avaliem as denúncias.
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