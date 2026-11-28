Estudantes da rede municipal desenvolvem soluções tecnológicas e materiais de acessibilidade em laboratórios de aprendizagem - Foto: Divulgação/Ascom

Estudantes da rede municipal desenvolvem soluções tecnológicas e materiais de acessibilidade em laboratórios de aprendizagemFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 11:35





A participação tem como objetivo divulgar os resultados das iniciativas educacionais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), além de buscar novas oportunidades de parceria para fortalecer o ensino científico e tecnológico nas unidades escolares. A programação, iniciada no dia 24 de novembro, reúne instituições de pesquisa, representantes do poder público, universidades e projetos voltados à popularização da ciência.



A agenda em Brasília também representa a continuidade de articulações iniciadas em Campos. Na semana anterior à viagem, Igor Pacheco participou de uma reunião no gabinete do prefeito, acompanhado pela secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto, e pela subsecretária de Ciência e Tecnologia, Anna Karina Oviedo. O encontro abordou possibilidades de cooperação com o MCTI, principalmente em iniciativas destinadas a aproximar o conhecimento científico da população.



Durante a programação nacional, o representante de Campos se reuniu com integrantes da área de popularização científica do Ministério, entre eles a diretora de Popularização da Ciência e Educação Científica, Juana Nunes. Ela já esteve no município para conhecer a Feira Municipal de Ciências e as atividades desenvolvidas pelo projeto Maker.



Um dos destaques apresentados pela comitiva foi a produção de kits de autorregulação e acessibilidade elaborados pelos próprios estudantes nos espaços de aprendizagem tecnológica.



“Mostramos os kits de autorregulação e de acessibilidade produzidos pelos estudantes nas salas makers, com vistas a atender às salas de recursos das nossas unidades escolares em Campos”, explicou Igor Pacheco.



A proposta é transformar o conhecimento adquirido em sala de aula em ferramentas capazes de atender necessidades reais da comunidade escolar, especialmente de alunos que precisam de recursos específicos para acompanhar as atividades pedagógicas. A produção científica desenvolvida nas escolas municipais de Campos ganhou espaço nacional durante a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que termina neste domingo (29), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília . Representando o município, o professor e supervisor de Projetos e Produção Multimídia Educacional Igor Pacheco apresenta experiências das salas makers e participa de reuniões para ampliar a cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).A participação tem como objetivo divulgar os resultados das iniciativas educacionais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), além de buscar novas oportunidades de parceria para fortalecer o ensino científico e tecnológico nas unidades escolares. A programação, iniciada no dia 24 de novembro, reúne instituições de pesquisa, representantes do poder público, universidades e projetos voltados à popularização da ciência.A agenda em Brasília também representa a continuidade de articulações iniciadas em Campos. Na semana anterior à viagem, Igor Pacheco participou de uma reunião no gabinete do prefeito, acompanhado pela secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto, e pela subsecretária de Ciência e Tecnologia, Anna Karina Oviedo. O encontro abordou possibilidades de cooperação com o MCTI, principalmente em iniciativas destinadas a aproximar o conhecimento científico da população.Durante a programação nacional, o representante de Campos se reuniu com integrantes da área de popularização científica do Ministério, entre eles a diretora de Popularização da Ciência e Educação Científica, Juana Nunes. Ela já esteve no município para conhecer a Feira Municipal de Ciências e as atividades desenvolvidas pelo projeto Maker.Um dos destaques apresentados pela comitiva foi a produção de kits de autorregulação e acessibilidade elaborados pelos próprios estudantes nos espaços de aprendizagem tecnológica.“Mostramos os kits de autorregulação e de acessibilidade produzidos pelos estudantes nas salas makers, com vistas a atender às salas de recursos das nossas unidades escolares em Campos”, explicou Igor Pacheco.A proposta é transformar o conhecimento adquirido em sala de aula em ferramentas capazes de atender necessidades reais da comunidade escolar, especialmente de alunos que precisam de recursos específicos para acompanhar as atividades pedagógicas.



Cultura maker transforma alunos em protagonistas

Entre os trabalhos apresentados está o projeto Inovamaker: De Aluno para Aluno, desenvolvido pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia. A iniciativa integra experiências do Laboratório de História da Escola Municipal José do Patrocínio às atividades de cultura maker realizadas na rede municipal.



O projeto reúne estudantes bolsistas dos programas Mais Ciência na Escola, nas modalidades municipal e federal. A proposta tem como diferencial colocar os próprios alunos na condição de multiplicadores do conhecimento, com participação em atividades de orientação e compartilhamento de experiências com outros estudantes e profissionais da educação.



Com acesso a ferramentas de modelagem e impressão 3D, tecnologias digitais e atividades de experimentação, os participantes desenvolvem produtos e soluções a partir de demandas identificadas no ambiente escolar. Entre os resultados estão materiais de acessibilidade e objetos voltados à autorregulação.



Mais do que aprender a utilizar equipamentos e recursos tecnológicos, os estudantes são incentivados a investigar problemas, elaborar propostas e colocar ideias em prática. Dessa maneira, deixam de atuar somente como receptores de informações e passam a participar diretamente da criação de soluções, com espaço para pesquisa, criatividade e autonomia.



A experiência também reforça a possibilidade de utilizar a tecnologia como instrumento de inclusão. Os materiais produzidos podem contribuir para melhorar as condições de aprendizagem e ampliar os recursos disponíveis nas salas de atendimento especializado das escolas municipais.



Articulação busca novas oportunidades para a rede municipal

A agenda institucional também incluiu encontros com autoridades e representantes de organizações ligadas ao desenvolvimento científico e educacional. Entre as reuniões estiveram as realizadas com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.



As articulações contam ainda com a participação de Christiano Britto, coordenador do Nó 1 do programa federal Mais Ciência na Escola, responsável pelo acompanhamento das iniciativas no Estado do Rio de Janeiro. A aproximação busca fortalecer a cooperação entre o Ministério, universidades e redes públicas de ensino.



Para Christiano, o diálogo entre essas instituições pode abrir caminhos para ampliar oportunidades de formação e experimentação científica, tanto para estudantes quanto para professores.



“A visita ao MCTI foi muito importante para ampliar o diálogo institucional, conhecer iniciativas e experiências que estão sendo desenvolvidas e fortalecer a articulação para novas possibilidades de cooperação”, afirmou.



Ele também destacou a intenção de transformar os contatos estabelecidos em ações práticas, com atividades relacionadas à cultura maker, tecnologias digitais, inteligência artificial e formação educacional.



Igor Pacheco ressaltou que a presença de Campos no encontro nacional permite compartilhar os resultados construídos a partir da integração entre a Seduct, a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e os espaços de experimentação instalados nas escolas por meio do programa federal.



“Viemos mostrar os resultados dos trabalhos que integramos entre a nossa Secretaria de Educação, a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e as salas makers que recebemos por meio do programa”, destacou.



Com o encerramento da SNCT neste domingo (29), a participação de Campos reforça a visibilidade das experiências desenvolvidas na rede municipal e amplia o diálogo com instituições que podem contribuir para novos projetos. A expectativa é que as articulações resultem em oportunidades de cooperação e na expansão de atividades que estimulem a pesquisa, a inovação e o interesse dos jovens pela ciência.