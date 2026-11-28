O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviçosFoto: Divulgação/Vadinho Ferreira
O volume de recursos representa uma movimentação financeira expressiva para a cidade, especialmente por ampliar o poder de compra de milhares de trabalhadores e permitir a antecipação de compromissos financeiros. Com o dinheiro disponível, a expectativa é de maior circulação de valores em estabelecimentos comerciais, supermercados, lojas e prestadores de serviços.
O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviços. A antecipação ocorre dois dias antes da data inicialmente programada e reforça o calendário de pagamento da administração municipal.
Além do impacto direto no orçamento das famílias, a folha salarial tem reflexos sobre a economia local. Parte dos valores recebidos pelos trabalhadores retorna ao mercado por meio do consumo, do pagamento de contas e da contratação de serviços. Esse movimento ajuda a manter a atividade econômica e beneficia diferentes segmentos do comércio.
O secretário municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira, destacou o volume de dinheiro destinado ao pagamento e a importância da regularidade dos salários.
“Manter o pagamento dos servidores em dia é um compromisso da gestão Frederico Paes. São mais de R$ 145 milhões injetados na economia do município. É uma forma de valorizar quem trabalha diariamente pelo serviço público e pela população da nossa cidade”, declarou.
Comércio pode sentir reflexos da circulação de recursos
O pagamento também contribui para que os trabalhadores organizem suas despesas e tenham maior previsibilidade financeira. Para os comerciantes, a circulação do dinheiro da folha salarial representa uma oportunidade de movimentar as vendas e ampliar o fluxo de consumidores.
Antecipação alcança diferentes categorias
A administração municipal destaca que manter os salários em dia integra a política de valorização do funcionalismo. Além de garantir o pagamento dos trabalhadores, a medida faz circular recursos que ajudam a sustentar a atividade econômica de Campos.
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