O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviços - Foto: Divulgação/Vadinho Ferreira

O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviçosFoto: Divulgação/Vadinho Ferreira

Publicado 28/11/2026 14:25





O volume de recursos representa uma movimentação financeira expressiva para a cidade, especialmente por ampliar o poder de compra de milhares de trabalhadores e permitir a antecipação de compromissos financeiros. Com o dinheiro disponível, a expectativa é de maior circulação de valores em estabelecimentos comerciais, supermercados, lojas e prestadores de serviços.



O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviços. A antecipação ocorre dois dias antes da data inicialmente programada e reforça o calendário de pagamento da administração municipal.



Além do impacto direto no orçamento das famílias, a folha salarial tem reflexos sobre a economia local. Parte dos valores recebidos pelos trabalhadores retorna ao mercado por meio do consumo, do pagamento de contas e da contratação de serviços. Esse movimento ajuda a manter a atividade econômica e beneficia diferentes segmentos do comércio.



O secretário municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira, destacou o volume de dinheiro destinado ao pagamento e a importância da regularidade dos salários.



“Manter o pagamento dos servidores em dia é um compromisso da gestão Frederico Paes. São mais de R$ 145 milhões injetados na economia do município. É uma forma de valorizar quem trabalha diariamente pelo serviço público e pela população da nossa cidade”, declarou. R$ 145,7 milhões serão injetados na economia de Campos neste sábado (28), com o pagamento antecipado dos salários de novembro dos servidores municipais . O montante de R$ 145.768.152,06, destinado a diferentes categorias do funcionalismo, deve movimentar o comércio, o setor de serviços e outras atividades econômicas do município. O depósito estava previsto inicialmente para segunda-feira (30).O volume de recursos representa uma movimentação financeira expressiva para a cidade, especialmente por ampliar o poder de compra de milhares de trabalhadores e permitir a antecipação de compromissos financeiros. Com o dinheiro disponível, a expectativa é de maior circulação de valores em estabelecimentos comerciais, supermercados, lojas e prestadores de serviços.O pagamento contempla servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários, ocupantes de cargos em comissão e prestadores de serviços. A antecipação ocorre dois dias antes da data inicialmente programada e reforça o calendário de pagamento da administração municipal.Além do impacto direto no orçamento das famílias, a folha salarial tem reflexos sobre a economia local. Parte dos valores recebidos pelos trabalhadores retorna ao mercado por meio do consumo, do pagamento de contas e da contratação de serviços. Esse movimento ajuda a manter a atividade econômica e beneficia diferentes segmentos do comércio.O secretário municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira, destacou o volume de dinheiro destinado ao pagamento e a importância da regularidade dos salários.“Manter o pagamento dos servidores em dia é um compromisso da gestão Frederico Paes. São mais de R$ 145 milhões injetados na economia do município. É uma forma de valorizar quem trabalha diariamente pelo serviço público e pela população da nossa cidade”, declarou.



Comércio pode sentir reflexos da circulação de recursos

A entrada de um volume expressivo de dinheiro na economia municipal tende a beneficiar principalmente os setores que dependem do consumo das famílias. Alimentação, vestuário, farmácias, supermercados e serviços estão entre as atividades que podem receber parte desses recursos.



O pagamento também contribui para que os trabalhadores organizem suas despesas e tenham maior previsibilidade financeira. Para os comerciantes, a circulação do dinheiro da folha salarial representa uma oportunidade de movimentar as vendas e ampliar o fluxo de consumidores.



Antecipação alcança diferentes categorias

Os R$ 145,7 milhões serão distribuídos entre servidores da ativa, aposentados, pensionistas, estagiários, cargos em comissão e prestadores de serviços. A medida antecipa o crédito que estava programado para o dia 30 de novembro.



A administração municipal destaca que manter os salários em dia integra a política de valorização do funcionalismo. Além de garantir o pagamento dos trabalhadores, a medida faz circular recursos que ajudam a sustentar a atividade econômica de Campos.





