Pacientes podem fazer o agendamento diretamente na recepção da Policlínica - Imagem de Freepik

Pacientes podem fazer o agendamento diretamente na recepção da PoliclínicaImagem de Freepik

Publicado 07/09/2026 17:58

A Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passou a oferecer atendimento odontológico no período noturno na Policlínica Municipal Wilder Sebastião de Paula. A medida amplia o acesso aos serviços de saúde bucal e busca facilitar o atendimento para moradores que não conseguem comparecer durante o horário convencional. As consultas serão realizadas todas as terças-feiras, das 17h às 20h. O agendamento deve ser feito diretamente na recepção da Policlínica. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e está localizada na Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella, anexo ao Hospital de Cantagalo. Serviço Atendimento: Odontológico noturno

Dias: Todas as terças-feiras

Horário: Das 17h às 20h

Agendamento: Diretamente na recepção da Policlínica

Endereço: Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella (anexo ao Hospital de Cantagalo).

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