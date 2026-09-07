Pacientes podem fazer o agendamento diretamente na recepção da PoliclínicaImagem de Freepik

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Jannaina Costa
A Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passou a oferecer atendimento odontológico no período noturno na Policlínica Municipal Wilder Sebastião de Paula. A medida amplia o acesso aos serviços de saúde bucal e busca facilitar o atendimento para moradores que não conseguem comparecer durante o horário convencional.
As consultas serão realizadas todas as terças-feiras, das 17h às 20h. O agendamento deve ser feito diretamente na recepção da Policlínica.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e está localizada na Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella, anexo ao Hospital de Cantagalo.
Serviço
Atendimento: Odontológico noturno
Dias: Todas as terças-feiras
Horário: Das 17h às 20h
Agendamento: Diretamente na recepção da Policlínica
Endereço: Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella (anexo ao Hospital de Cantagalo).
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