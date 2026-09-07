Pacientes podem fazer o agendamento diretamente na recepção da PoliclínicaImagem de Freepik
Dias: Todas as terças-feiras
Horário: Das 17h às 20h
Agendamento: Diretamente na recepção da Policlínica
Endereço: Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella (anexo ao Hospital de Cantagalo).
Cantagalo amplia atendimento odontológico com consultas noturnas na Policlínica
Serviço passa a funcionar às terças-feiras, das 17h às 20h
Cantagalo oferece condições para regularização de débitos com o município
Programa Regulariza Cantagalo 2026 contempla dívidas inscritas em dívida ativa e prevê até 100% de desconto em juros e multas
Cantagalo oferece implante contraceptivo para mulheres a partir de 14 anos
Para ter acesso ao método, gratuito pelo SUS, interessadas devem procurar a unidade de saúde para orientações
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Cantagalo
101ª Zona Eleitoral, que atende o município, está entre as unidades que terão funcionamento especial até novembro
Sebrae oferece programação gratuita com palestras e oficina em Cantagalo
Atividades abordam carreira, empreendedorismo, desenvolvimento profissional e agroindustrialização
Cantagalo recebe 4º Encontro de Parapente com pilotos de vários estados
Evento será realizado de 29 a 30 de agosto, na Rampa do Morro do Urubu, com R$ 5 mil em prêmios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.