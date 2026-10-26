A prefeita Manuela participou ativamente da campanha pela eleição de Flávio BolsonaroReprodução IG Prefeita Manuela
Votação cresceu para os dois candidatos
A diferença entre os dois candidatos também diminuiu. No primeiro turno, Flávio teve 1.580 votos a mais que Lula. No segundo, a vantagem caiu para 1.036 votos. Os dados do primeiro turno foram divulgados com base na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Prefeita apoiou Flávio Bolsonaro
Resultado nacional
Derrotado na disputa nacional, Flávio Bolsonaro faz 54,37% em Cantagalo
Candidato do PL recebeu 6.439 votos no segundo turno, contra 5.403 de Lula
Cantagalo em luto oficial pela morte de Guga de Paula
Ex-prefeito comandou o município por quatro mandatos e recebeu homenagens de representantes políticos e de entidades locais
Flávio Bolsonaro alcança 53,38% dos votos para presidente em Cantagalo
Douglas Ruas também liderou a disputa para governador no município, com 55,28% dos votos; disputas seguem para segundo turno
Santa Rita da Floresta se prepara para mais um Concurso Leiteiro
Evento no 2º distrito de Cantagalo acontece de 7 a 11 de outubro e reúne pecuaristas, shows, atrativos culturais e o melhor da produção agropecuária regional.
Operação fiscaliza 143 motos em Cantagalo, Cordeiro e Macuco
Ações em municípios da Serra Fluminense também resultaram em retenções de veículos e autuações por poluição sonora e perturbação do sossego
Cantagalo amplia atendimento odontológico com consultas noturnas na Policlínica
Serviço passa a funcionar às terças-feiras, das 17h às 20h
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