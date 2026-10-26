A prefeita Manuela participou ativamente da campanha pela eleição de Flávio Bolsonaro - Reprodução IG Prefeita Manuela

A prefeita Manuela participou ativamente da campanha pela eleição de Flávio BolsonaroReprodução IG Prefeita Manuela

Publicado 26/10/2026 11:13

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência mais votado em Cantagalo , na Região Serrana do Rio, no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25). Com 100% das seções totalizadas, ele recebeu 6.439 votos, o equivalente a 54,37% dos 11.842 votos válidos do município. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente do Brasil, obteve 5.403 votos no município, ou 45,63%. A diferença entre os dois candidatos foi de 1.036 votos.

Cantagalo tinha 15.154 eleitores aptos a votar no segundo turno. Ao todo, 12.252 compareceram às urnas, o equivalente a 80,85% do eleitorado, enquanto 2.902 não votaram, representando uma abstenção de 19,15%. A apuração registrou ainda 139 votos em branco e 271 nulos.

Votação cresceu para os dois candidatos

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia recebido 6.198 votos em Cantagalo, correspondentes a 53,38% dos votos válidos. Lula somou 4.618 votos, ou 39,77%. Na comparação entre as duas etapas da eleição, Flávio teve um acréscimo de 241 votos, enquanto Lula ampliou sua votação em 785 votos.



A diferença entre os dois candidatos também diminuiu. No primeiro turno, Flávio teve 1.580 votos a mais que Lula. No segundo, a vantagem caiu para 1.036 votos. Os dados do primeiro turno foram divulgados com base na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Prefeita apoiou Flávio Bolsonaro

A prefeita de Cantagalo, Manuela Teixeira (Solidariedade), declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e participou de atos públicos ao longo da campanha, incluindo carreatas ao lado de Douglas Ruas (PL), eleito governador do Rio de Janeiro, que também contou com o apoio dela na disputa estadual. Na véspera do segundo turno, Manuela publicou nas redes sociais a mensagem: “Seguimos juntos com Flávio Bolsonaro! No dia 25 de outubro, vote 22”, reforçando publicamente seu posicionamento na eleição presidencial.

Resultado nacional