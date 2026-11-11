O município foi VENCEDOR ESTADUAL, na categoria de municípios com até 30 mil habitantes - Reprodução / IG Prefeitura de Cantagalo

O município foi VENCEDOR ESTADUAL, na categoria de municípios com até 30 mil habitantesReprodução / IG Prefeitura de Cantagalo

Publicado 11/11/2026 10:00

Cantagalo conquistou reconhecimento na sexta edição estadual do Prêmio Cidades Excelentes 2026, promovido pelo o Instituto Aquila. O município foi apontado como destaque entre as cidades fluminenses com menos de 30 mil habitantes e venceu na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência.





A cerimônia de premiação foi realizada no dia 10 de novembro, na sede da Fecomércio, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A prefeita Emanuela Teixeira participou do evento, acompanhada de representantes da administração municipal. LEIA MAIS: São João da Barra é terceira em ranking do estado entre as melhores cidades A cerimônia de premiação foi realizada no dia 10 de novembro, na sede da Fecomércio, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A prefeita Emanuela Teixeira participou do evento, acompanhada de representantes da administração municipal.

"Receber esses reconhecimentos é motivo de muita gratidão e reforça que estamos no caminho certo. Mais do que prêmios, eles representam o resultado de um trabalho sério, pautado na responsabilidade com o dinheiro público, na transparência, na eficiência e, principalmente, no compromisso com as pessoas", comentou a Prefeitura Manuela Teixeira.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O reconhecimento considera o desempenho dos municípios a partir do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), ferramenta que reúne indicadores públicos para avaliar diferentes aspectos da administração. Na edição de 2026, são analisados 98 indicadores, distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Sustentabilidade; Segurança Pública; e Desenvolvimento Socioeconômico.



Na categoria conquistada por Cantagalo, a avaliação considera aspectos como autonomia fiscal, capacidade de investimento, endividamento, despesas com pessoal, resultado fiscal e transparência das informações públicas. Também são observados indicadores relacionados à composição do funcionalismo e aos investimentos realizados pelo município.



A metodologia utiliza informações provenientes de fontes públicas e oficiais, permitindo comparar municípios de portes semelhantes. Na etapa estadual, as cidades são divididas em três grupos populacionais: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil e acima de 100 mil habitantes.



Uma das novidades da edição do prêmio deste ano foi a inclusão de Segurança Pública entre os pilares avaliados. Neste pilar, Bom Jardim, também na Região Serrana, foi vencedora. O índice também passou a reunir indicadores relacionados à sustentabilidade e a outros aspectos da gestão municipal.



O prêmio tem caráter técnico e não representa uma avaliação exclusiva da administração atualmente em exercício, uma vez que os indicadores utilizados possuem diferentes períodos de referência.



A premiação busca reconhecer iniciativas e resultados da gestão pública municipal, além de incentivar a adoção de práticas que contribuam para a eficiência administrativa e a melhoria dos serviços oferecidos à população.



A exibição completa da cerimônia estadual do Rio de Janeiro está prevista para 6 de dezembro, das 23h à meia-noite, na Band TV.