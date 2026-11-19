A cantora Victoria Gabi é a atração do show de sábado (28), às 22h - Reprodução / IG @fabio.portrait

A cantora Victoria Gabi é a atração do show de sábado (28), às 22hReprodução / IG @fabio.portrait

Publicado 19/11/2026 15:36

Cantagalo se prepara para receber três dias de gastronomia, música e atrações culturais. Entre os dias 27 e 29 de novembro, o município realiza o Festival Gastronômico 2026 , na Praça Cônego Crescêncio Lanciotti, conhecida como Praça da Matriz, no Centro. A programação reúne apresentações musicais, feira de artesanato, recreação infantil e atividades voltadas à valorização da cultura e da identidade local. LEIA MAIS: Cantagalo conquista Prêmio Cidades Excelentes 2026



A abertura será na sexta-feira (27), às 20h, com o Concurso Beleza Negra 2026, iniciativa que celebra a beleza, a cultura e a representatividade. A atração musical da noite será Mustang Wagner e Banda, com apresentação prevista para as 22h. O concurso é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e tem participação destinada a jovens de 16 a 28 anos.



No sábado (28), as atividades começam às 10h, com feira de artesanato e música na praça, acompanhada pelo cantor Marco Bueno. Às 17h, a programação terá recreação e atividades para as crianças com a equipe Fun Fest. A partir das 18h, o público poderá acompanhar a Roda de Samba do Galo, que reúne os grupos Jeito Certo, Retrô 90, Júnior Gomes e convidados. O encerramento da noite ficará por conta da cantora Victória Gabi, às 22h.



No domingo (29), a programação começa às 15h, com apresentação de Maria Pinheiro. Às 17h, será a vez de Daniel Monnerat. O encerramento está previsto para as 20h, com cortejo de personagens infantis e show do Trio Lumiar.



O festival é uma realização do projeto Cantagalo Canta & Encanta, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Cantagalo, e apoio da BrasilNET. A iniciativa busca valorizar a produção cultural e gastronômica, além de movimentar o comércio, incentivar o turismo e proporcionar opções de lazer para moradores e visitantes da região. LEIA MAIS: Rio das Ostras se prepara para três dias de tradição e cultura rural A abertura será na sexta-feira (27), às 20h, com o Concurso Beleza Negra 2026, iniciativa que celebra a beleza, a cultura e a representatividade. A atração musical da noite será Mustang Wagner e Banda, com apresentação prevista para as 22h. O concurso é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e tem participação destinada a jovens de 16 a 28 anos.No sábado (28), as atividades começam às 10h, com feira de artesanato e música na praça, acompanhada pelo cantor Marco Bueno. Às 17h, a programação terá recreação e atividades para as crianças com a equipe Fun Fest. A partir das 18h, o público poderá acompanhar a Roda de Samba do Galo, que reúne os grupos Jeito Certo, Retrô 90, Júnior Gomes e convidados. O encerramento da noite ficará por conta da cantora Victória Gabi, às 22h.No domingo (29), a programação começa às 15h, com apresentação de Maria Pinheiro. Às 17h, será a vez de Daniel Monnerat. O encerramento está previsto para as 20h, com cortejo de personagens infantis e show do Trio Lumiar.O festival é uma realização do projeto Cantagalo Canta & Encanta, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Cantagalo, e apoio da BrasilNET. A iniciativa busca valorizar a produção cultural e gastronômica, além de movimentar o comércio, incentivar o turismo e proporcionar opções de lazer para moradores e visitantes da região. Comércio e gastronomia Além da programação cultural, o festival também abre espaço para empreendedores e comerciantes. A Prefeitura publicou um chamamento público para credenciamento de vendedores ambulantes interessados em atuar durante o evento. Estão previstos espaços para comercialização de cerveja, bebidas, drinks, comidas e produtos oferecidos por food trucks, incluindo crepes e açaí. O prazo para apresentação das propostas termina em 24 de novembro.



A iniciativa busca ampliar a participação de empreendedores na programação e criar oportunidades de movimentação econômica durante os três dias de evento.

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