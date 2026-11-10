A natureza significa um forte potencial para o turismo em Carapebus; um dos destaques é a praia que leva o nome da cidade - Foto: Divulgação/PMC

A natureza significa um forte potencial para o turismo em Carapebus; um dos destaques é a praia que leva o nome da cidade Foto: Divulgação/PMC

Publicado 10/11/2026 16:51



Ampliar investimentos, gerar empregos e construir um futuro de maior prosperidade não é simples desejo de quem habita Carapebus, município com 304,884 quilômetros quadrados de extensão territorial. Localizada na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro , entre a tradição agropecuária, a indústria, o turismo ecológico e a proximidade com importantes centros econômicos da região, a cidade reúne todas as condições para tanto.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Carapebus tinha 13.847 habitantes no Censo de 2022, com estimativa populacional para 2026 de 14.331. E quem faz parte dessa população demonstra a certeza de que o município tem capacidade de transformar suas riquezas naturais, vocação produtiva e localização estratégica em desenvolvimento real.



Situado entre municípios de forte movimentação econômica, como Macaé e Campos dos Goytacazes, e vizinho de Quissamã, o território carapebuense reúne características que permitem projetar um futuro de maior diversificação econômica, com possibilidades de crescimento na indústria, no comércio, na agropecuária e, especialmente, no turismo.



Ainda que as dimensões e a população sejam relativamente pequenas, a posição geográfica favorece a cidade, administrada pelo prefeito Bernard Tavares, a estar integrada com diferentes mercados e atividades econômicas regionais. Trata-se de uma proximidade que representa uma real vantagem na atração de empreendimentos, na circulação de mercadorias e na oferta de serviços para os municípios vizinhos.



A composição da economia carapebuense é diferenciada, ao ponto de não depender exclusivamente da atividade rural. Um dado que robustece essa constatação está no levantamento econômico baseado em dados do IBGE, apontando que a indústria respondeu por 48,2% do valor adicionado à economia municipal em 2021, enquanto a administração pública representou 28,3%, os serviços 21,7% e a agropecuária 1,9%.

Combinação diferenciada

Está demonstrado o peso industrial na produção de riquezas do município e a possibilidade de ampliar os demais segmentos, principalmente aqueles capazes de gerar oportunidades para pequenos empreendedores e trabalhadores locais. O reflexo da vizinhança com Macaé - referência nacional na indústria de petróleo e gás - também aquece as perspectivas.



Esse traçado privilegiado funciona como um impulso para a participação em uma cadeia econômica que possa movimentar fornecedores, prestadores de serviços, profissionais especializados e empresas de diferentes portes. Havendo qualificação da mão de obra e preparação de novos empreendedores, o município aproveitará ainda melhor essa vizinhança econômica de peso.



As alternativas junto ao entorno para acelerar a prosperidade não são poucas. Contudo, é na combinação entre natureza e atividade econômica próprias que Carapebus apresenta um dos seus maiores diferenciais. Um quinhão expressivo é a parte do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba abrigada no município.



A reserva natural é uma das mais importantes unidades de conservação de ecossistemas de restinga do Brasil. Criada em 1998, ela abrange também Macaé e Quissamã. A proteção de uma extensa área de ambientes costeiros, lagoas, vegetação nativa e biodiversidade confere um suporte impressionante aos mais diferentes projetos turísticos.

Integração de potenciais