A preparação dos profissionais aconteceu nesta segunda-feira (16), na Escola Municipal Cenecista Antônio Augusto da Paz - Foto: Divulgação/PMC

A preparação dos profissionais aconteceu nesta segunda-feira (16), na Escola Municipal Cenecista Antônio Augusto da Paz Foto: Divulgação/PMC

Publicado 17/11/2026 16:47



(16).

Ampliar a capacidade de resposta dos serviços públicos de saúde, padronizar procedimentos e preparar as equipes para tomar decisões rápidas e tecnicamente adequadas diante de ocorrências que exigem intervenção imediata. Esta é a proposta da Prefeitura de Carapebus (RJ) ao promover uma capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) nesta segunda-feira(16).



Desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a iniciativa reuniu

profissionais da rede municipal na Escola Municipal Cenecista Antônio Augusto da Paz (CNEC). O secretário Marcelo Queiroz avalia que a preparação das equipes é uma etapa fundamental para garantir um atendimento eficiente e preservar vidas.



Queiroz realça que o principal objetivo é fortalecer a qualidade do primeiro atendimento prestado às vítimas, especialmente em situações nas quais o tempo de resposta e a condução correta dos procedimentos influenciam diretamente as chances de recuperação.



“A formação contempla desde a avaliação inicial das condições clínicas do paciente até a identificação de lesões, classificação da gravidade dos casos e adoção de medidas necessárias para estabilização e encaminhamento adequado”, explica.



Um dos pontos centrais do treinamento é a avaliação da cena da ocorrência, procedimento que antecede qualquer tentativa de socorro. O secretário detalha que os profissionais são orientados a identificar possíveis ameaças no ambiente, verificar as condições de segurança e reconhecer situações que possam colocar em risco tanto a vítima quanto os responsáveis pelo atendimento.

Reduzir as falhas e

ampliar a segurança

Entre os exemplos abordados na capacitação estão vazamentos de combustível e risco de incêndio. A orientação é que nenhuma intervenção seja realizada sem a análise prévia das condições do cenário. “O curso também trabalha técnicas de imobilização, identificação e manejo de fraturas expostas e atendimento a vítimas de diferentes tipos de trauma”, frisa Queiroz.



O cronograma detalha que o treinamento busca estabelecer uma sequência organizada de procedimentos, desde a aproximação inicial até a assistência e o encaminhamento do paciente, respeitando os protocolos técnicos e as atribuições de cada profissional. “A proposta é reduzir falhas, evitar o agravamento de lesões e proporcionar maior segurança durante as intervenções”, enfatiza.



De acordo com o secretário, a estrutura do projeto está fundamentada na política de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Saúde. O programa prevê a atualização permanente dos servidores e o aperfeiçoamento das práticas adotadas nos serviços da rede pública, com reflexo direto na qualidade da assistência oferecida à população.

Atuação organizada

e bem mais eficiente