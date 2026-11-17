A preparação dos profissionais aconteceu nesta segunda-feira (16), na Escola Municipal Cenecista Antônio Augusto da Paz Foto: Divulgação/PMC
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Desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a iniciativa reuniu
profissionais da rede municipal na Escola Municipal Cenecista Antônio Augusto da Paz (CNEC). O secretário Marcelo Queiroz avalia que a preparação das equipes é uma etapa fundamental para garantir um atendimento eficiente e preservar vidas.
Queiroz realça que o principal objetivo é fortalecer a qualidade do primeiro atendimento prestado às vítimas, especialmente em situações nas quais o tempo de resposta e a condução correta dos procedimentos influenciam diretamente as chances de recuperação.
“A formação contempla desde a avaliação inicial das condições clínicas do paciente até a identificação de lesões, classificação da gravidade dos casos e adoção de medidas necessárias para estabilização e encaminhamento adequado”, explica.
Um dos pontos centrais do treinamento é a avaliação da cena da ocorrência, procedimento que antecede qualquer tentativa de socorro. O secretário detalha que os profissionais são orientados a identificar possíveis ameaças no ambiente, verificar as condições de segurança e reconhecer situações que possam colocar em risco tanto a vítima quanto os responsáveis pelo atendimento.
Reduzir as falhas e
ampliar a segurança
O cronograma detalha que o treinamento busca estabelecer uma sequência organizada de procedimentos, desde a aproximação inicial até a assistência e o encaminhamento do paciente, respeitando os protocolos técnicos e as atribuições de cada profissional. “A proposta é reduzir falhas, evitar o agravamento de lesões e proporcionar maior segurança durante as intervenções”, enfatiza.
De acordo com o secretário, a estrutura do projeto está fundamentada na política de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Saúde. O programa prevê a atualização permanente dos servidores e o aperfeiçoamento das práticas adotadas nos serviços da rede pública, com reflexo direto na qualidade da assistência oferecida à população.
Atuação organizada
e bem mais eficiente
“A atualização dos conhecimentos permite reconhecer situações de risco, aperfeiçoar procedimentos e desenvolver uma atuação mais integrada, organizada e eficiente”, exemplifica Zambon, acentuando que a capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar fortalece uma dimensão essencial da saúde pública.
O médico afirma ainda que preparar os serviços atende não apenas à demanda cotidiana, mas também a acontecimentos inesperados, nos quais a rapidez precisa estar acompanhada de conhecimento e segurança. “Com a proposta de manter os profissionais atualizados e fortalecer os protocolos de atuação, Carapebus busca aprimorar a estrutura de atendimento às urgências e ampliar as condições de proteção à vida”, conclui.
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