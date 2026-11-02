Cortado pelo Rio Muriaé, Cardoso Moreira está localizado na região norte e tem mais de 522 km² de território - Foto Gomes/Reprodução

Cortado pelo Rio Muriaé, Cardoso Moreira está localizado na região norte e tem mais de 522 km² de território Foto Gomes/Reprodução

Publicado 02/11/2026 21:32





Com mais de 522 quilômetros quadrados, Cardoso está localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Entre as paisagens rurais da região e as margens do Rio Muriaé, construiu sua identidade a partir da relação com o campo, da atividade pecuária e da proximidade com importantes centros econômicos regionais.



A população de 12.958 habitantes registrada no Censo Demográfico de 2022 - com estimativa de 13.418 moradores para 2026 -, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora tenha dimensão modesta em comparação aos grandes centros fluminenses, possui características favoráveis ao desenvolvimento.



Ressalta-se, especialmente, a combinação entre produção rural, comércio, serviços, turismo e integração com municípios vizinhos. Emancipado politicamente em 1989 e instalado em 1993, Cardoso Moreira tem uma trajetória administrativa recente. Sua formação histórica está ligada a Campos dos Goytacazes, município do qual fazia parte antes de ter vida própria.



A proximidade com Campos, além da conexão com Italva e São Fidélis, contribui para sua inserção na dinâmica econômica do Norte Fluminense, seja na circulação de produtos, seja na busca por serviços, empregos e comércio. Essa posição geográfica favorece o turismo.



No mesmo traçado, a agropecuária ocupa lugar de destaque, sobressaindo a criação de bovinos (corte e leite), integrada à tradição local e a cultivos agrícolas que movimentam as propriedades rurais e o comércio do setor. Tradição agropecuária, atrativos naturais e localização estratégica resumem a posição de Cardoso Moreira no mapa regional, com diversificação econômica, turismo e geração de empregos entre os caminhos para ampliar as oportunidades da população. Impressiona o fato de que, com pouco mais de três décadas de emancipação, o município apresente um índice de envelhecimento expressivo em relação à média estadual. Com mais de 522 quilômetros quadrados, Cardoso está localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Entre as paisagens rurais da região e as margens do Rio Muriaé, construiu sua identidade a partir da relação com o campo, da atividade pecuária e da proximidade com importantes centros econômicos regionais.A população de 12.958 habitantes registrada no Censo Demográfico de 2022 - com estimativa de 13.418 moradores para 2026 -, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora tenha dimensão modesta em comparação aos grandes centros fluminenses, possui características favoráveis ao desenvolvimento.Ressalta-se, especialmente, a combinação entre produção rural, comércio, serviços, turismo e integração com municípios vizinhos. Emancipado politicamente em 1989 e instalado em 1993, Cardoso Moreira tem uma trajetória administrativa recente. Sua formação histórica está ligada a Campos dos Goytacazes, município do qual fazia parte antes de ter vida própria.A proximidade com Campos, além da conexão com Italva e São Fidélis, contribui para sua inserção na dinâmica econômica do Norte Fluminense, seja na circulação de produtos, seja na busca por serviços, empregos e comércio. Essa posição geográfica favorece o turismo.No mesmo traçado, a agropecuária ocupa lugar de destaque, sobressaindo a criação de bovinos (corte e leite), integrada à tradição local e a cultivos agrícolas que movimentam as propriedades rurais e o comércio do setor.

Referência turística

Historicamente, a cana-de-açúcar, a fruticultura (maracujá e limão) e a produção de alimentos para o abastecimento regional compõem o potencial cardosense, movimentando transportadores, comércios e serviços de apoio.



O município possui atrativos que ampliam sua presença nos roteiros turísticos do interior fluminense. Conhecido também como Morro do Cristo, o Mirante do Cristo oferece vista panorâmica da cidade. Ligada à memória ferroviária regional, a antiga Ponte de Ferro é outro marco histórico.



Completam o circuito áreas naturais e cachoeiras, como a do Baú, ideais para o turismo de natureza, associadas à gastronomia e a eventos locais. Um dos grandes destaques é a Expo Cardoso Moreira - realizada entre julho e agosto -, que reúne produtores, comerciantes e visitantes, impulsionando a economia e vitrinizando a cultura local.

Conversão de vocações

O comércio e os serviços desempenham papel fundamental no atendimento diário da população e na circulação de renda. A proximidade com Campos e cidades vizinhas fortalece o comércio local, incentiva a qualificação profissional e reduz a necessidade de deslocamentos dos moradores em busca de trabalho.



No horizonte das expectativas para o futuro de Cardoso, destaca-se a capacidade de transformar suas vocações em oportunidades sustentáveis. A projeção demográfica para 2026 reforça a necessidade de acompanhar a demanda por infraestrutura, moradia, empregos e serviços públicos.



Em suma, a diferença entre a população recenseada e a estimada não comprova, isoladamente, uma aceleração brusca do crescimento econômico, mas aponta caminhos para ressignificar o envelhecimento populacional como base de experiências e desenvolvimento.





