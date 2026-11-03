Atendimentos itinerantes tem como intuito aproximar os serviços da população e garantir comodidade aos clientesFoto: Divulgação/Rio+Saneamento
O atendimento acontecerá das 9h às 16h, na Travessa Benedito Branco, número 35, no Centro, onde funciona o Cras Central. Durante o período, os moradores poderão procurar os profissionais da concessionária para esclarecer dúvidas e realizar procedimentos relacionados às contas e ao cadastro dos imóveis atendidos.
Entre os serviços disponíveis estão a emissão de segunda via de faturas, atualização de dados cadastrais, solicitação de novas ligações de água e troca de titularidade. Também será possível negociar débitos diretamente com a equipe comercial, buscando alternativas para regularizar eventuais pendências.
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A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes da Rio+Saneamento, que busca ampliar a presença da concessionária nos municípios sob sua responsabilidade. A proposta é levar os serviços para locais de fácil acesso, como praças e espaços de grande circulação, permitindo que os consumidores resolvam demandas sem a necessidade de procurar uma unidade fixa.
“O Rio+Perto de Você foi criado para ouvir a população de perto, garantindo um atendimento humano, ágil e resolutivo. Levar nossos serviços para praças e locais de grande circulação é mais do que oferecer comodidade: é um compromisso de cidadania, garantindo que todos os moradores tenham acesso facilitado a um saneamento básico de qualidade", destaca Josiane Vasconcellos, gerente geral das regionais Serra e Norte.
Para utilizar os serviços durante a ação, os clientes devem apresentar documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água recente. A orientação da concessionária é que os moradores levem a documentação para facilitar a identificação e agilizar os procedimentos solicitados.
Outros municípios também recebem a iniciativa
Na sequência, as equipes estarão em Macuco, São José de Ubá e Sumidouro, no dia 13 de novembro. Já no fim do mês, o serviço será levado a São Fidélis, no dia 24, e Trajano de Moraes, no dia 27. Em todos os municípios, o horário de funcionamento será das 9h às 16h.
Quem não puder comparecer ao atendimento presencial também poderá entrar em contato com a concessionária pelos canais oficiais. A Rio+Saneamento disponibiliza telefone e WhatsApp pelo número 0800 772 1027, além de atendimento pelo site.
Natividade: 3 de novembro – Rua Presidente Castelo Branco, nº 41, em Popular Velha, próximo à Apae.
Carapebus: 9 de novembro – Rua Manoel Francisco Pinto, no Centro, na praça principal.
Carmo: 12 de novembro – Travessa Benedito Branco, nº 35, no Centro, no Cras Central.
Macuco: 13 de novembro – Praça Professor João Brasil, no Centro.
São José de Ubá: 13 de novembro – Rua Projetada E, em Vila Cruz da Moça, em frente ao posto de saúde.
Sumidouro: 13 de novembro – Rua José Muniz de Andrade, em Duas Irmãs, em frente ao Ciep.
São Fidélis: 24 de novembro – Praça Guilherme Tito de Azevedo, no Centro.
Trajano de Moraes: 27 de novembro – Avenida Castelo Branco, no Centro.
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