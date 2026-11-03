Atendimentos itinerantes tem como intuito aproximar os serviços da população e garantir comodidade aos clientes - Foto: Divulgação/Rio+Saneamento

Atendimentos itinerantes tem como intuito aproximar os serviços da população e garantir comodidade aos clientesFoto: Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 03/11/2026 18:07





O atendimento acontecerá das 9h às 16h, na Travessa Benedito Branco, número 35, no Centro, onde funciona o Cras Central. Durante o período, os moradores poderão procurar os profissionais da concessionária para esclarecer dúvidas e realizar procedimentos relacionados às contas e ao cadastro dos imóveis atendidos.



Entre os serviços disponíveis estão a emissão de segunda via de faturas, atualização de dados cadastrais, solicitação de novas ligações de água e troca de titularidade. Também será possível negociar débitos diretamente com a equipe comercial, buscando alternativas para regularizar eventuais pendências.

A população de Carmo terá a oportunidade de resolver pendências e solicitar serviços relacionados ao abastecimento de água sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento da Rio+Saneamento . No dia 12 de novembro, a concessionária levará ao município uma equipe comercial do programa Rio+Perto de Você, iniciativa que percorre diferentes cidades para facilitar o acesso dos consumidores aos serviços oferecidos pela empresa.O atendimento acontecerá das 9h às 16h, na Travessa Benedito Branco, número 35, no Centro, onde funciona o Cras Central. Durante o período, os moradores poderão procurar os profissionais da concessionária para esclarecer dúvidas e realizar procedimentos relacionados às contas e ao cadastro dos imóveis atendidos.Entre os serviços disponíveis estão a emissão de segunda via de faturas, atualização de dados cadastrais, solicitação de novas ligações de água e troca de titularidade. Também será possível negociar débitos diretamente com a equipe comercial, buscando alternativas para regularizar eventuais pendências.

Inscrição na Tarifa Social

A ação também vai contemplar moradores de baixa renda interessados em obter informações sobre a Tarifa Social. Durante o atendimento, será possível verificar os critérios exigidos para participar do programa e realizar a inscrição, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas.



A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes da Rio+Saneamento, que busca ampliar a presença da concessionária nos municípios sob sua responsabilidade. A proposta é levar os serviços para locais de fácil acesso, como praças e espaços de grande circulação, permitindo que os consumidores resolvam demandas sem a necessidade de procurar uma unidade fixa.



“O Rio+Perto de Você foi criado para ouvir a população de perto, garantindo um atendimento humano, ágil e resolutivo. Levar nossos serviços para praças e locais de grande circulação é mais do que oferecer comodidade: é um compromisso de cidadania, garantindo que todos os moradores tenham acesso facilitado a um saneamento básico de qualidade", destaca Josiane Vasconcellos, gerente geral das regionais Serra e Norte.



Para utilizar os serviços durante a ação, os clientes devem apresentar documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água recente. A orientação da concessionária é que os moradores levem a documentação para facilitar a identificação e agilizar os procedimentos solicitados.

Outros municípios também recebem a iniciativa





Na sequência, as equipes estarão em Macuco, São José de Ubá e Sumidouro, no dia 13 de novembro. Já no fim do mês, o serviço será levado a São Fidélis, no dia 24, e Trajano de Moraes, no dia 27. Em todos os municípios, o horário de funcionamento será das 9h às 16h.



Quem não puder comparecer ao atendimento presencial também poderá entrar em contato com a concessionária pelos canais oficiais. A Rio+Saneamento disponibiliza telefone e WhatsApp pelo número 0800 772 1027, além de atendimento pelo O calendário de novembro do Rio+Perto de Você inclui atendimentos em outras sete cidades das regiões Serrana e Norte. Depois de Natividade, que recebeu a ação no dia 3, e Carapebus, com atendimento previsto para o dia 9, a programação passa por Carmo no dia 12.Na sequência, as equipes estarão em Macuco, São José de Ubá e Sumidouro, no dia 13 de novembro. Já no fim do mês, o serviço será levado a São Fidélis, no dia 24, e Trajano de Moraes, no dia 27. Em todos os municípios, o horário de funcionamento será das 9h às 16h.Quem não puder comparecer ao atendimento presencial também poderá entrar em contato com a concessionária pelos canais oficiais. A Rio+Saneamento disponibiliza telefone e WhatsApp pelo número 0800 772 1027, além de atendimento pelo site

Confira o cronograma completo:



Natividade: 3 de novembro – Rua Presidente Castelo Branco, nº 41, em Popular Velha, próximo à Apae.



Carapebus: 9 de novembro – Rua Manoel Francisco Pinto, no Centro, na praça principal.



Carmo: 12 de novembro – Travessa Benedito Branco, nº 35, no Centro, no Cras Central.



Macuco: 13 de novembro – Praça Professor João Brasil, no Centro.



São José de Ubá: 13 de novembro – Rua Projetada E, em Vila Cruz da Moça, em frente ao posto de saúde.



Sumidouro: 13 de novembro – Rua José Muniz de Andrade, em Duas Irmãs, em frente ao Ciep.



São Fidélis: 24 de novembro – Praça Guilherme Tito de Azevedo, no Centro.



Trajano de Moraes: 27 de novembro – Avenida Castelo Branco, no Centro.