Carreta transportava ração Diulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:55 | Atualizado 30/03/2021 15:42

Rio - Uma carreta que transportava uma carga de ração tombou, nesta terça-feira (30), no Arco Metropolitano, na altura de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. Moradores da região chegaram a saquear os produtos do caminhão, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local e conteve a população. Uma faixa da via já foi liberada. Não há informações sobre feridos.