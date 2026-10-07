Centro Administrativo Célio Sarzedas passa a receber alistamento militar às segundas-feiras - Foto: Divulgação

Centro Administrativo Célio Sarzedas passa a receber alistamento militar às segundas-feirasFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 11:00 | Atualizado 07/10/2026 11:01

alistamento ao Serviço Militar ganhou um novo ponto de atendimento em Barra de São João. A partir de agora, jovens que precisam cumprir a obrigação militar podem realizar o procedimento todas as segundas-feiras, das 9h às 14h, no Centro Administrativo Célio Sarzedas.

O serviço é destinado aos brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos até 31 de dezembro deste ano. Para fazer o alistamento, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A medida atende a uma demanda apresentada pela própria população. Segundo Maria Bispo, responsável pelo alistamento ao Serviço Militar, o município recebeu diversas solicitações para levar o atendimento ao distrito.

“Recebíamos muitas solicitações para trazer esse serviço para Barra de São João. Por enquanto estamos atendendo no Centro Administrativo às segundas-feiras, mas se houver necessidade, estenderemos para outros dias na semana”, afirmou.

Atendimento também ocorre na sede da Segurança Pública

Quem preferir realizar o procedimento em Casimiro de Abreu pode procurar a Secretaria de Segurança Pública de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. A unidade fica no Condomínio Industrial, às margens da BR-101.

A obrigação do alistamento está prevista no artigo 143 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a obrigatoriedade do Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino.

Mais do que uma formalidade, a regularização militar pode evitar restrições em diferentes áreas da vida civil. Por isso, quem está dentro da faixa obrigatória precisa ficar atento aos prazos e à documentação exigida.

Débito militar pode trazer uma série de restrições

De acordo com as regras do Serviço Militar, quem estiver em débito com a obrigação militar fica impedido de obter passaporte ou prorrogar sua validade. Também não pode ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada, nem assinar contrato com os governos Federal, Estadual ou Municipal.

A irregularidade também pode impedir o interessado de prestar exame ou se matricular em estabelecimento de ensino superior, obter carteira profissional, registrar diploma de profissão liberal ou obter matrícula, inscrição e licença para determinadas atividades profissionais.

Entre as demais restrições estão a inscrição em concursos para cargos públicos, o exercício de função ou cargo público, inclusive eletivo ou de nomeação, além do recebimento de prêmios ou benefícios concedidos pelos governos.