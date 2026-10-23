Mudas doadas pela Cedae serão destinadas a áreas urbanas e produtores rurais - Foto: Divulgação

Mudas doadas pela Cedae serão destinadas a áreas urbanas e produtores ruraisFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 09:59 | Atualizado 23/10/2026 09:59

Árvores, frutas e mais áreas verdes estão no horizonte de Casimiro de Abreu . Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) garantiu ao município a doação de 1.450 mudas de espécies florestais e frutíferas. O material foi recebido na manhã de quinta-feira (22), no Sítio Agrícola Municipal, e será utilizado em ações de arborização urbana, recuperação ambiental e incentivo à produção agrícola.

A iniciativa integra uma cooperação técnica voltada à restauração florestal em áreas estratégicas para a proteção dos mananciais e dos recursos hídricos da região. A proposta é ampliar a presença da vegetação, contribuir para a preservação ambiental e criar espaços que aproximem os moradores da natureza, com o plantio de árvores em pontos planejados do município.

Entre as espécies recebidas estão abiu, beribá, caju, goiaba, jabuticaba e maracujá. A variedade permite combinar o objetivo de ampliar a cobertura vegetal com a produção de frutos, tanto em áreas urbanas quanto em espaços destinados à agricultura.

O secretário municipal de Agricultura e Pesca, Robson Laprovitera, explicou que as mudas terão diferentes destinos, com prioridade para a formação de corredores verdes e o fortalecimento do pomar urbano. Parte do material também será disponibilizada aos agricultores do município.

“Nosso programa é voltado para o pomar urbano e essas mudas serão plantadas numa espécie de corredor urbano tanto aqui quanto em Barra de São João. Algumas irão para o Bosque das Carrapeteiras, no São Sebastião, em Barra de São João, e também ofertadas para nossos agricultores”, destacou o secretário.

Mudas vão formar corredores verdes

O planejamento prevê o plantio de espécies em áreas urbanas de Casimiro de Abreu e de Barra de São João, distrito do município. Uma das localidades contempladas será o Bosque das Carrapeteiras, no bairro São Sebastião, em Barra de São João.

A formação de corredores verdes busca ampliar a presença de árvores em pontos estratégicos, contribuindo para a arborização e para a criação de ambientes com mais sombra. Com espécies frutíferas, a iniciativa também pretende estimular a presença de alimentos em espaços urbanos, aproximando a população dos benefícios da vegetação.

A distribuição das mudas seguirá o planejamento da Secretaria de Agricultura e Pesca. Além dos locais destinados ao plantio, parte das espécies será oferecida aos produtores rurais, ampliando o alcance da ação para além das áreas urbanas.

A chegada das mudas representa uma nova etapa do trabalho de arborização e recuperação ambiental desenvolvido em parceria com a Cedae. A cooperação tem como foco áreas relevantes para a proteção dos recursos hídricos, reforçando a relação entre a preservação da vegetação e o cuidado com os mananciais.

Parceria une preservação e agricultura familiar

A iniciativa também busca aproximar a recuperação ambiental do incentivo à agricultura familiar. Ao destinar parte das mudas aos agricultores, o município pretende apoiar os produtores locais e ampliar as possibilidades de cultivo de espécies frutíferas.

A presença de árvores em áreas urbanas pode contribuir para a melhoria das condições ambientais, enquanto o plantio de espécies adaptadas a cada espaço exige planejamento para favorecer o desenvolvimento das plantas. Nesse contexto, a escolha dos locais e a distribuição das mudas são etapas importantes para o aproveitamento do material recebido.

A parceria com a Cedae está voltada à restauração florestal em áreas estratégicas para a proteção dos mananciais e dos recursos hídricos regionais. A iniciativa reúne, assim, objetivos ambientais e agrícolas, com ações previstas para diferentes pontos de Casimiro de Abreu.

As 1.450 mudas recebidas no Sítio Agrícola Municipal serão destinadas conforme o planejamento da Secretaria de Agricultura e Pesca, incluindo corredores verdes, o Bosque das Carrapeteiras e o atendimento aos produtores rurais.

Com o plantio das espécies, a proposta é ampliar a arborização, valorizar espaços públicos e fortalecer a produção agrícola local, aliando a recuperação ambiental ao uso sustentável dos recursos naturais.