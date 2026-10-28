Polícia Civil prendeu o investigado em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução da Internet

Polícia Civil prendeu o investigado em Barra de São João, distrito de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução da Internet

Publicado 28/10/2026 12:19

Um homem identificado como Elizaldo foi preso na manhã desta quarta-feira (28), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, durante uma investigação sobre suspeita de estupro de vulnerável . Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por possíveis abusos sexuais contra uma menina que tinha 12 anos na época dos fatos, em 2014. O suspeito seria padrasto da vítima.

A prisão foi realizada por agentes da 128ª Delegacia de Polícia (DP) de Rio das Ostras, responsável pela investigação. O trabalho policial começou após a vítima denunciar os abusos que, segundo o relato, teriam ocorrido durante a infância. A partir da denúncia, os investigadores realizaram diligências, colheram depoimentos e reuniram elementos para apurar as circunstâncias do caso.

A investigação considera a suspeita de que o homem teria se aproveitado da convivência familiar para cometer os atos. A apuração também envolve possíveis informações sobre o que outras pessoas próximas sabiam a respeito da situação.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A legislação trata de atos sexuais praticados com menores de 14 anos, independentemente de eventual consentimento.

A prisão ocorreu após um trabalho de investigação e inteligência que permitiu localizar o suspeito em Barra de São João. A ação foi coordenada pelo delegado Luis Mauricio Armona Campos, titular da linha de investigação conduzida pela unidade policial.

Investigação também apura possível omissão

Além da suspeita contra o padrasto, os investigadores apuram indícios de que a mãe da vítima poderia ter conhecimento dos abusos e não teria tomado providências diante da situação. Essa possível omissão também integra a investigação, mas as informações divulgadas até o momento não permitem afirmar como a mulher teria tomado conhecimento dos fatos ou quais circunstâncias envolveram sua conduta.

A apuração busca esclarecer não apenas o que teria acontecido com a vítima, mas também se outras pessoas tinham conhecimento dos episódios e se houve alguma conduta que possa ter contribuído para a continuidade dos abusos.

O caso veio à tona após a denúncia da vítima, que relatou os episódios ocorridos quando ainda era criança. A partir desse relato, a Polícia Civil iniciou as diligências necessárias para verificar as informações, ouvir pessoas e reunir elementos que sustentassem o andamento da investigação.

A identidade da vítima é preservada em razão da natureza do caso e da proteção legal garantida a crianças e adolescentes envolvidos em investigações de violência sexual. A divulgação de informações que possam levar à identificação da vítima deve ser evitada.

Caso segue sob apuração da Polícia Civil

A prisão do investigado representa uma etapa do procedimento policial, mas as circunstâncias do caso ainda dependem da apuração das autoridades competentes. A investigação busca reunir elementos que permitam esclarecer os fatos e definir eventuais responsabilidades.

O crime investigado está previsto no artigo 217-A do Código Penal, que estabelece a tipificação do estupro de vulnerável. A classificação jurídica indicada pela polícia não equivale, por si só, a uma condenação. A responsabilidade criminal deverá ser determinada pelas autoridades judiciais, com respeito ao devido processo legal e ao direito de defesa.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa do suspeito para obter um posicionamento sobre as acusações. A matéria segue em atualização e será complementada assim que novas informações forem confirmadas.