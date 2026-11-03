A operação começou após policiais do PATAMO da 4ª Companhia receberem informações sobre a comercialização de drogas na região. Com os dados, os agentes seguiram até o endereço indicado para verificar a denúncia e realizar as diligências.
Ao perceberem a aproximação da equipe, quatro suspeitos correram em direção a uma área de mata, dando início a uma perseguição. Os policiais organizaram um cerco na região e conseguiram alcançar um dos homens. Os outros três conseguiram fugir.
Durante a abordagem, os agentes realizaram uma busca pessoal no suspeito, mas não encontraram nenhum material ilícito com ele. A situação mudou quando o homem indicou aos policiais os locais onde os entorpecentes estavam escondidos.
Drogas estavam escondidas na região A partir das informações fornecidas pelo suspeito, os policiais fizeram buscas e localizaram 71 buchas de maconha, que somaram 333,7 gramas. Também foram apreendidos cinco pinos de cocaína, com peso total de 11 gramas, e três comprimidos de ecstasy, que pesaram dois gramas.
Além dos entorpecentes, dois aparelhos celulares foram recolhidos durante a ocorrência. Somadas, as drogas apreendidas totalizaram 346,7 gramas.
O material foi recolhido pela equipe, e o homem detido foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), junto com os itens apreendidos. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade responsável pela análise do caso.
Após a apreciação da autoridade policial, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Caso foi encaminhado à 121ª DP A ocorrência integra as ações permanentes do 32º BPM contra o tráfico de drogas nos municípios atendidos pelo batalhão. O trabalho das equipes inclui diligências a partir de informações sobre a venda de entorpecentes e operações em diferentes localidades da região.
No caso registrado em Peixe Dourado, a apreensão ocorreu depois que os policiais receberam informações sobre a atividade criminosa e foram até o ponto indicado. A tentativa de fuga dos quatro suspeitos levou à realização de um cerco, que terminou com a localização de um deles e a apreensão das drogas escondidas na região.
O homem permaneceu preso após ser autuado na delegacia. A investigação e os demais procedimentos relacionados à ocorrência ficam sob responsabilidade da Polícia Civil.
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