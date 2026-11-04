Barra de São João recebe uma edição especial do Festival Literário Energia para Ler - Foto: Douglas Smmithy

Barra de São João recebe uma edição especial do Festival Literário Energia para LerFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/11/2026 14:09 | Atualizado 04/11/2026 14:42

A literatura vai dividir espaço com música, teatro, dança e brincadeiras em quatro dias de programação gratuita em Casimiro de Abreu. Entre 11 e 14 de novembro de 2026, Barra de São João recebe uma edição especial do Festival Literário Energia para Ler, realizada em parceria com a 4ª Feira Literária de Casimiro de Abreu (FLICA). A iniciativa promete movimentar a cena cultural do município e aproximar moradores de diferentes idades dos livros e das manifestações artísticas da região.

A maior parte das atividades terá como cenário a Beira Rio, com participação de escritores, estudantes, educadores, músicos, artistas e instituições culturais. A programação inclui apresentações musicais, espetáculos teatrais, contação de histórias, oficinas, encontros literários, saraus e atividades recreativas. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro entre conhecimento, criatividade e entretenimento, com atrações para crianças, jovens e adultos.

Casimiro de Abreu será a sexta cidade fluminense a receber o Energia para Ler em 2026. Depois da passagem pelo município, o projeto seguirá para São José do Vale do Rio Preto. A cidade já integrou o roteiro do festival em 2024 e retorna à programação neste ano com uma novidade: a realização conjunta com a FLICA, ampliando as oportunidades de participação de artistas e instituições locais.

Parceria amplia espaço para a cultura regional

A união entre o Energia para Ler e a Feira Literária de Casimiro de Abreu busca fortalecer a formação de leitores e dar visibilidade à produção cultural do município. A programação também pretende aproximar escritores, escolas, bibliotecas, grupos artísticos e o público, criando oportunidades de troca e valorização dos talentos da região.

Para Cristina Bastos, da Motivos Produções e curadora do evento, o retorno à cidade representa uma oportunidade de intensificar o contato da população com a literatura e reconhecer a identidade cultural local.

“Chegar novamente a Casimiro de Abreu é muito especial. A cidade tem uma relação muito forte com a literatura e com a cultura, e unir o Energia para Ler à FLICA é uma oportunidade de potencializar esse movimento. Queremos que crianças, jovens e adultos vivenciem a leitura de diferentes formas, reconheçam os talentos da região e percebam a cultura como algo que faz parte do cotidiano de todos”, destaca.

A presença de estudantes e instituições de ensino também terá papel importante. Alunos de escolas municipais e estaduais participarão das atividades, ao lado de grupos de leitura, bibliotecas e representantes da Academia Casimirense de Letras e Artes (ACALE).

Entre os participantes anunciados estão a Orquestra de Cordas e Sopros do Colégio Estadual Batista, a Escola Positiva, a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda e o Coral Encantos de Barra. A agenda ainda prevê apresentações de dança, saraus, produções escolares e shows de grupos musicais.

A programação infantil será outro destaque, com atividades pensadas para aproximar as crianças das histórias por meio de diferentes linguagens artísticas. Estão previstos os espetáculos “Mundo Bita” e “As Aventuras de Ariel”, além de brincadeiras musicais, contação de histórias e atrações recreativas conduzidas pela equipe da Agitação Festas.

Segundo Letícia Prado, responsável pela programação infantil, a combinação de teatro, música e brincadeiras pode despertar o interesse dos pequenos pela leitura e estimular a imaginação.

“Quando aproximamos a literatura do universo das brincadeiras, da música e do teatro, a criança aprende de uma maneira leve e divertida. Nossa proposta é fazer com que os pequenos participem, interajam, soltem a imaginação e descubram que as histórias podem ganhar vida de muitas formas”, afirma.

Confira os destaques dos quatro dias de evento

A abertura está marcada para quarta-feira, 11 de novembro, com atividades recreativas do Projeto Zezé Motta, a partir das 16h, na Praça As Primaveras. Às 18h, o público poderá acompanhar uma exibição de filmes.

Na quinta e na sexta-feira, dias 12 e 13, a programação terá atrações voltadas especialmente ao público infantil, com os espetáculos “Mundo Bita” e “As Aventuras de Ariel”. Também estão previstas brincadeiras musicais com Rodrigo Lobo, atividades da Agitação Festas, contação de histórias, apresentações culturais de escolas, saraus literários e shows de grupos musicais.

A agenda desses dois dias inclui ainda a premiação do Concurso Luzes da Cidade, que integra as atividades culturais do festival.

O sábado, 14 de novembro, será dedicado a oficinas, encontros literários e apresentações artísticas. Entre as atrações estão a oficina de Bonecas Abayomi, com Neide Faria, e a atividade Cordel na Feira, conduzida por Márcia da Gama. O público também poderá acompanhar apresentações da Escola de Dança de Barra de São João, participar de encontros com grupos de leitura e aproveitar um piquenique literário.

O encerramento terá dois momentos especiais. Às 18h, Nelson Motta participa do Papo Cultural, encontro dedicado à cultura e à literatura. Em seguida, às 19h, Rodrigo Santos apresenta o Happy Hour cantando Nelson Motta, atração musical que fecha a programação anunciada.

Além de oferecer entretenimento gratuito, a realização conjunta do Energia para Ler e da FLICA abre espaço para que estudantes apresentem trabalhos, artistas divulguem suas produções e famílias tenham contato com atividades culturais fora do ambiente escolar.

O Festival Literário Energia para Ler é realizado pela Motivos Produções, com patrocínio da Enel, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.