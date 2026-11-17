Caso será investigado pela 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP) de Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração/PMCA

Caso será investigado pela 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP) de Casimiro de AbreuFoto: Ilustração/PMCA

Publicado 17/11/2026 10:50





O caso ganhou outro elemento de interesse após a identificação da vítima: o nome de Juninho já havia aparecido em uma investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) relacionada ao tráfico de drogas em comunidades de Teresópolis, na Região Serrana. A informação, entretanto, não esclarece o que aconteceu no ataque nem permite estabelecer uma relação entre a investigação anterior e o assassinato. Um assassinato com diversos disparos voltou a chamar a atenção para a violência em Barra de São João , distrito de Casimiro de Abreu. Giam Carlos Rodrigues Dias Junior, conhecido como Juninho, foi morto recentemente na Rua Cabo Frio, no bairro Santa Irene. Informações preliminares apontam que dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e atiraram contra ele. Moradores relataram ter ouvido mais de dez tiros. A motivação do crime e a identidade dos responsáveis ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do homicídio.O caso ganhou outro elemento de interesse após a identificação da vítima: o nome de Juninho já havia aparecido em uma investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) relacionada ao tráfico de drogas em comunidades de Teresópolis, na Região Serrana. A informação, entretanto, não esclarece o que aconteceu no ataque nem permite estabelecer uma relação entre a investigação anterior e o assassinato.

Prisão anterior colocou nome da vítima em investigação

A passagem de Juninho pelo noticiário policial ocorreu em janeiro, quando agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ realizaram uma operação para cumprir mandados judiciais relacionados a uma investigação sobre o comércio de entorpecentes em Teresópolis.



Na ocasião, Giam Carlos foi localizado na Praia do Cemitério, em Rio das Ostras. Segundo a publicação oficial do Ministério Público, ele era apontado pelas investigações como integrante do tráfico de drogas na comunidade do Matadouro, em Teresópolis. Também havia contra ele um mandado de prisão em aberto por homicídio.



A operação contou com a participação dos Grupos de Apoio aos Promotores (GAPs) de Macaé, Cabo Frio e Teresópolis. A ação resultou na prisão de dois homens investigados por envolvimento com o tráfico em comunidades da Região Serrana. O segundo preso foi Flavio Ramos da Silva, conhecido como Flavinho, localizado no bairro Santa Irene, em Barra de São João.



O histórico divulgado pelo Ministério Público ajuda a contextualizar a trajetória policial da vítima, mas não deve ser confundido com uma explicação para o assassinato. Até o momento, não há informações oficiais que confirmem eventual ligação entre as suspeitas investigadas anteriormente e a morte ocorrida em Barra de São João.



Essa distinção é importante para evitar conclusões precipitadas. A existência de uma investigação anterior ou de um mandado de prisão não determina, por si só, a motivação de um novo crime. A apuração deverá reunir elementos capazes de esclarecer o que aconteceu, quem participou do ataque e se houve alguma circunstância específica por trás da execução.

Polícia busca esclarecer autoria e motivação

As circunstâncias do homicídio permanecem sob investigação. Os relatos sobre os disparos e a presença de dois homens em uma motocicleta fazem parte das informações preliminares sobre o ataque, mas ainda não foram divulgados detalhes oficiais que permitam identificar os suspeitos ou estabelecer a dinâmica completa da ocorrência.



A investigação ficará a cargo da 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu. Entre os pontos que precisam ser esclarecidos estão a identificação dos autores, a possível motivação e as circunstâncias que antecederam os disparos.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com o setor responsável pelas investigações da Polícia Civil para obter informações sobre as diligências, eventuais testemunhas e os próximos passos do caso. A reportagem também procura familiares da vítima, na tentativa de reunir informações que ajudem a compreender o contexto do assassinato e ouvir pessoas próximas a Juninho.



Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos presos ou qualquer esclarecimento oficial sobre a motivação do crime. As informações poderão ser atualizadas conforme o avanço das investigações e o posicionamento das autoridades.



O espaço permanece aberto para manifestações de familiares, representantes legais e demais envolvidos que desejem apresentar esclarecimentos.





