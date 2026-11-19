Fiscalização identificou irregularidades em empreendimento na zona ruralFoto: Reprodução/RC24 Horas
A fiscalização foi conduzida pela Coordenação de Fiscalização de Licenciamento e Edificação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio. Durante a vistoria, os agentes identificaram que o terreno, situado em uma área conhecida como Mataruna, no primeiro distrito, possui extensão de 538.343,50 metros quadrados. A comercialização das frações foi suspensa como medida para impedir a continuidade das negociações enquanto as irregularidades apontadas pelos órgãos competentes permanecem sob apuração.
Corretores de imóveis que estavam no local também receberam notificações para apresentar documentos referentes às negociações e às vendas das parcelas investigadas. A medida busca esclarecer as condições em que os terrenos estavam sendo oferecidos e identificar a documentação utilizada nas transações.
Entenda as irregularidades apontadas
A diferença entre a metragem exigida e as frações colocadas à venda chamou a atenção dos agentes. O parcelamento de uma propriedade rural em áreas menores, sem o atendimento às exigências legais, pode comprometer a regularidade da ocupação e gerar consequências para quem participa das negociações.
Além da questão relacionada às dimensões dos terrenos, os órgãos fiscalizadores apontaram a ausência de licenciamento urbanístico e ambiental. Essas autorizações são fundamentais para avaliar a possibilidade de ocupação, as condições de utilização do solo e os impactos que um empreendimento pode provocar na região.
A combinação dos problemas identificados motivou o embargo da comercialização. Com a medida, a fiscalização busca interromper as negociações e evitar que novos compradores assumam compromissos financeiros envolvendo terrenos cuja situação documental e legal apresenta pendências.
Empresa aparece nos registros do imóvel
A identificação da empresa nos documentos do imóvel e a relação familiar do administrador com o parlamentar são informações que integram o contexto do caso. Entretanto, esses dados, por si só, não representam comprovação de participação do vereador nas negociações ou nas possíveis irregularidades apontadas pelos fiscais.
A apuração também exige esclarecimentos sobre a responsabilidade pela oferta dos terrenos, os documentos apresentados aos interessados e as condições em que ocorreram eventuais transações.
A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta localizar e estabelecer contato com os responsáveis pelo empreendimento ou com o departamento jurídico para apresentar os questionamentos e garantir espaço para manifestação. Caso haja retorno ou novas informações, o conteúdo será atualizado.
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