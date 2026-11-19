Fiscalização identificou irregularidades em empreendimento na zona rural - Foto: Reprodução/RC24 Horas

Fiscalização identificou irregularidades em empreendimento na zona ruralFoto: Reprodução/RC24 Horas

Publicado 19/11/2026 15:19 | Atualizado 19/11/2026 15:21





A fiscalização foi conduzida pela Coordenação de Fiscalização de Licenciamento e Edificação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio. Durante a vistoria, os agentes identificaram que o terreno, situado em uma área conhecida como Mataruna, no primeiro distrito, possui extensão de 538.343,50 metros quadrados. A comercialização das frações foi suspensa como medida para impedir a continuidade das negociações enquanto as irregularidades apontadas pelos órgãos competentes permanecem sob apuração.



Corretores de imóveis que estavam no local também receberam notificações para apresentar documentos referentes às negociações e às vendas das parcelas investigadas. A medida busca esclarecer as condições em que os terrenos estavam sendo oferecidos e identificar a documentação utilizada nas transações.



Uma área rural com mais de 538 mil metros quadrados entrou na mira da fiscalização após denúncias e indícios de comercialização irregular de terrenos em Tabicun, localidade de Casimiro de Abreu, no Norte Fluminense. Uma operação conjunta realizada recentemente por órgãos municipais, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (CRECI-RJ) e pela Guarda Civil Municipal resultou no embargo das vendas de lotes no empreendimento, diante de irregularidades relacionadas ao parcelamento do solo e à ausência de licenças urbanísticas e ambientais.A fiscalização foi conduzida pela Coordenação de Fiscalização de Licenciamento e Edificação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio. Durante a vistoria, os agentes identificaram que o terreno, situado em uma área conhecida como Mataruna, no primeiro distrito, possui extensão de 538.343,50 metros quadrados. A comercialização das frações foi suspensa como medida para impedir a continuidade das negociações enquanto as irregularidades apontadas pelos órgãos competentes permanecem sob apuração.Corretores de imóveis que estavam no local também receberam notificações para apresentar documentos referentes às negociações e às vendas das parcelas investigadas. A medida busca esclarecer as condições em que os terrenos estavam sendo oferecidos e identificar a documentação utilizada nas transações.

Entenda as irregularidades apontadas

Um dos principais problemas identificados durante a operação envolve o tamanho das áreas comercializadas. Segundo os dados apresentados pela fiscalização, o empreendimento oferecia terrenos com dimensões inferiores ao Módulo Rural estabelecido para aquela região, fixado em 20 mil metros quadrados.



A diferença entre a metragem exigida e as frações colocadas à venda chamou a atenção dos agentes. O parcelamento de uma propriedade rural em áreas menores, sem o atendimento às exigências legais, pode comprometer a regularidade da ocupação e gerar consequências para quem participa das negociações.



Além da questão relacionada às dimensões dos terrenos, os órgãos fiscalizadores apontaram a ausência de licenciamento urbanístico e ambiental. Essas autorizações são fundamentais para avaliar a possibilidade de ocupação, as condições de utilização do solo e os impactos que um empreendimento pode provocar na região.



A combinação dos problemas identificados motivou o embargo da comercialização. Com a medida, a fiscalização busca interromper as negociações e evitar que novos compradores assumam compromissos financeiros envolvendo terrenos cuja situação documental e legal apresenta pendências.





Empresa aparece nos registros do imóvel

Outro ponto que integra as informações levantadas durante a fiscalização envolve a titularidade da propriedade. Conforme os registros oficiais apresentados, a escritura do terreno está em nome da empresa TM Construtora e Serviços Ltda. O quadro societário aponta Tobias Silva Miranda como sócio-administrador. Ele é filho do vereador Dadinho (PL), de Casimiro de Abreu.



A identificação da empresa nos documentos do imóvel e a relação familiar do administrador com o parlamentar são informações que integram o contexto do caso. Entretanto, esses dados, por si só, não representam comprovação de participação do vereador nas negociações ou nas possíveis irregularidades apontadas pelos fiscais.



A apuração também exige esclarecimentos sobre a responsabilidade pela oferta dos terrenos, os documentos apresentados aos interessados e as condições em que ocorreram eventuais transações.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta localizar e estabelecer contato com os responsáveis pelo empreendimento ou com o departamento jurídico para apresentar os questionamentos e garantir espaço para manifestação. Caso haja retorno ou novas informações, o conteúdo será atualizado.









