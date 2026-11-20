Carvalhão foi denunciado pelo Ministério Público por duas mortes em Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Internet

Carvalhão foi denunciado pelo Ministério Público por duas mortes em Rio das OstrasFoto: Divulgação/Internet

Publicado 20/11/2026 17:17 | Atualizado 20/11/2026 17:17



A prisão de um ex-vereador que ocupava o comando da Segurança Pública de Casimiro de Abreu colocou duas cidades do Norte Fluminense no centro de um caso criminal de grande repercussão. Paulo Fernando de Carvalho Gomes, conhecido como Carvalhão, foi preso preventivamente após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentar denúncia contra ele por dois homicídios qualificados ocorridos em Rio das Ostras. A decisão judicial também determinou seu afastamento imediato da secretaria municipal e a suspensão do direito de posse e porte de armas de fogo. A defesa contesta a medida, considera a prisão desproporcional e afirma que pretende recorrer.



A ordem de prisão foi cumprida na quinta-feira (19) pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, depois que a Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ). O caso envolve duas mortes registradas em 21 de novembro de 2025, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo a acusação, os assassinatos ocorreram em plena luz do dia, em uma rua com circulação de pessoas, e as vítimas não tiveram possibilidade de defesa.



A repercussão da prisão também alcança a administração pública de Casimiro de Abreu. Além de responder à acusação criminal, Carvalhão perdeu, por determinação judicial, a condição de permanecer à frente da pasta responsável pela segurança municipal. A Prefeitura confirmou a exoneração após a decisão. O episódio chama atenção não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelo fato de envolver um ex-policial militar, ex-parlamentar e então integrante do primeiro escalão do governo municipal.

Investigação aponta execução em via pública

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os dois homicídios aconteceram na Rua das Camélias, no bairro Âncora. As vítimas foram atingidas por disparos de armas de fogo de uso restrito. Para os investigadores, a dinâmica dos crimes indica que os homens foram surpreendidos e não tiveram condições de reagir.



A acusação sustenta que os assassinatos teriam sido motivados pela intenção de demonstrar força e poder. Essa interpretação íntegra a versão apresentada pelo órgão ministerial e ainda será submetida à análise do Judiciário durante o processo.



O nome de Carvalhão já aparecia nas investigações antes da prisão. Em junho deste ano, o GAECO realizou a Operação Falso Xerife, com cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados ao duplo homicídio. Na ocasião, o Ministério Público informou que a apuração reunia imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos que apontariam o então investigado como autor dos disparos.



Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou que a liberdade do denunciado poderia representar ameaça à ordem pública e comprometer a produção de provas. A decisão também levou em conta a gravidade dos fatos investigados e a influência que ele teria na região.



Carvalhão é ex-policial militar e também controla uma empresa de segurança privada. Na avaliação judicial, a posição que ocupava na estrutura municipal poderia abrir espaço para eventual interferência nas investigações. Por esse motivo, além da prisão, foram impostas restrições relacionadas ao exercício da função pública e ao acesso a armas de fogo.



É importante destacar que a denúncia representa a acusação formal do Ministério Público, enquanto a prisão preventiva é uma medida cautelar. Até eventual condenação definitiva, o acusado permanece amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência e tem direito à ampla defesa.



Defesa questiona adecisão e anuncia recurso

Após a prisão, os advogados de Paulo Fernando divulgaram uma manifestação pública na qual demonstraram indignação e preocupação com a decisão judicial. A defesa classificou a prisão preventiva como uma providência extremamente gravosa e desproporcional, além de questionar a existência de fundamentos que justificassem uma medida dessa dimensão.



No comunicado, os representantes legais destacaram que Carvalhão possui aproximadamente 30 anos de atuação na área de segurança pública e combate à criminalidade. Também argumentaram que, ao longo de sua trajetória profissional, ele não teria respondido a processos por corrupção ou desvio funcional.



Outro ponto levantado pelos advogados envolve a possibilidade de a decisão judicial ser utilizada como instrumento de perseguição. A defesa afirma que pretende adotar todas as medidas judiciais cabíveis para tentar reverter a prisão e sustenta que o acusado confia na Justiça e pretende demonstrar sua inocência ao longo do processo.



"A defesa adotará todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão, por entender que a prisão, nas circunstâncias apresentadas, é injustificada e desproporcional", afirma um trecho da nota divulgada nas redes sociais do próprio acusado.



O histórico de Carvalhão também inclui uma prisão em 2019, quando exercia o cargo de secretário municipal de Segurança Pública de Rio das Ostras. Agora, a nova detenção acrescenta outro capítulo à trajetória pública do ex-vereador, desta vez em uma investigação que envolve duas mortes violentas.



Com a determinação judicial, ele também foi afastado da função que exercia em Casimiro de Abreu. A exoneração foi confirmada pela administração municipal, após a ordem que impediu sua permanência no comando da secretaria.



O processo deverá esclarecer as circunstâncias dos assassinatos, os elementos reunidos pela investigação e a responsabilidade criminal atribuída ao denunciado. Até que haja uma decisão definitiva, as acusações permanecem sob apreciação da Justiça, com garantia do direito de defesa.





