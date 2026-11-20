Carvalhão foi denunciado pelo Ministério Público por duas mortes em Rio das OstrasFoto: Divulgação/Internet
A ordem de prisão foi cumprida na quinta-feira (19) pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, depois que a Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ). O caso envolve duas mortes registradas em 21 de novembro de 2025, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo a acusação, os assassinatos ocorreram em plena luz do dia, em uma rua com circulação de pessoas, e as vítimas não tiveram possibilidade de defesa.
A repercussão da prisão também alcança a administração pública de Casimiro de Abreu. Além de responder à acusação criminal, Carvalhão perdeu, por determinação judicial, a condição de permanecer à frente da pasta responsável pela segurança municipal. A Prefeitura confirmou a exoneração após a decisão. O episódio chama atenção não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelo fato de envolver um ex-policial militar, ex-parlamentar e então integrante do primeiro escalão do governo municipal.
Investigação aponta execução em via pública
A acusação sustenta que os assassinatos teriam sido motivados pela intenção de demonstrar força e poder. Essa interpretação íntegra a versão apresentada pelo órgão ministerial e ainda será submetida à análise do Judiciário durante o processo.
O nome de Carvalhão já aparecia nas investigações antes da prisão. Em junho deste ano, o GAECO realizou a Operação Falso Xerife, com cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados ao duplo homicídio. Na ocasião, o Ministério Público informou que a apuração reunia imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos que apontariam o então investigado como autor dos disparos.
Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou que a liberdade do denunciado poderia representar ameaça à ordem pública e comprometer a produção de provas. A decisão também levou em conta a gravidade dos fatos investigados e a influência que ele teria na região.
Carvalhão é ex-policial militar e também controla uma empresa de segurança privada. Na avaliação judicial, a posição que ocupava na estrutura municipal poderia abrir espaço para eventual interferência nas investigações. Por esse motivo, além da prisão, foram impostas restrições relacionadas ao exercício da função pública e ao acesso a armas de fogo.
É importante destacar que a denúncia representa a acusação formal do Ministério Público, enquanto a prisão preventiva é uma medida cautelar. Até eventual condenação definitiva, o acusado permanece amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência e tem direito à ampla defesa.
Defesa questiona adecisão e anuncia recurso
No comunicado, os representantes legais destacaram que Carvalhão possui aproximadamente 30 anos de atuação na área de segurança pública e combate à criminalidade. Também argumentaram que, ao longo de sua trajetória profissional, ele não teria respondido a processos por corrupção ou desvio funcional.
Outro ponto levantado pelos advogados envolve a possibilidade de a decisão judicial ser utilizada como instrumento de perseguição. A defesa afirma que pretende adotar todas as medidas judiciais cabíveis para tentar reverter a prisão e sustenta que o acusado confia na Justiça e pretende demonstrar sua inocência ao longo do processo.
"A defesa adotará todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão, por entender que a prisão, nas circunstâncias apresentadas, é injustificada e desproporcional", afirma um trecho da nota divulgada nas redes sociais do próprio acusado.
O histórico de Carvalhão também inclui uma prisão em 2019, quando exercia o cargo de secretário municipal de Segurança Pública de Rio das Ostras. Agora, a nova detenção acrescenta outro capítulo à trajetória pública do ex-vereador, desta vez em uma investigação que envolve duas mortes violentas.
Com a determinação judicial, ele também foi afastado da função que exercia em Casimiro de Abreu. A exoneração foi confirmada pela administração municipal, após a ordem que impediu sua permanência no comando da secretaria.
O processo deverá esclarecer as circunstâncias dos assassinatos, os elementos reunidos pela investigação e a responsabilidade criminal atribuída ao denunciado. Até que haja uma decisão definitiva, as acusações permanecem sob apreciação da Justiça, com garantia do direito de defesa.
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