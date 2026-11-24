Ex-vereador teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-vereador teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia no Rio de JaneiroFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 08:49 | Atualizado 24/11/2026 08:49

A tentativa de recuperar a liberdade terá de aguardar os próximos passos da Justiça para Paulo Fernando de Carvalho Gomes, o Carvalhão. A prisão preventiva do ex-vereador e ex-secretário de Segurança Pública de Casimiro de Abreu foi mantida após audiência de custódia realizada na sexta-feira (20), na Central de Custódia da Comarca da Capital.





Durante a análise da prisão, a magistratura verificou se o mandado judicial havia sido cumprido dentro dos procedimentos legais. O entendimento foi de que não houve irregularidade na execução da ordem. Como nenhuma das partes apresentou, naquela audiência, requerimentos relacionados ao mérito da investigação, não foram adotadas medidas capazes de modificar a situação do ex-secretário.



Na prática, Carvalhão continuará no sistema prisional enquanto a Justiça examina os desdobramentos do processo. A audiência de custódia não teve como objetivo decidir se ele participou ou não dos crimes, mas avaliar as condições legais da prisão.



Outro ponto registrado no despacho foi a necessidade de encaminhamento do acusado para acompanhamento médico e psiquiátrico, em caráter de urgência. A determinação, porém, não veio acompanhada de explicações sobre o quadro clínico do ex-secretário. Também não há informações no documento que permitam associar a recomendação médica às acusações criminais.



LEIA MAIS: Ele foi detido no dia 19 de novembro, durante uma operação do Ministério Público, por suspeita de envolvimento em dois assassinatos ocorridos em Rio das Ostras. Além de confirmar a regularidade da prisão, a decisão judicial determinou que o acusado receba atendimento médico ambulatorial e psiquiátrico.Durante a análise da prisão, a magistratura verificou se o mandado judicial havia sido cumprido dentro dos procedimentos legais. O entendimento foi de que não houve irregularidade na execução da ordem. Como nenhuma das partes apresentou, naquela audiência, requerimentos relacionados ao mérito da investigação, não foram adotadas medidas capazes de modificar a situação do ex-secretário.Na prática, Carvalhão continuará no sistema prisional enquanto a Justiça examina os desdobramentos do processo. A audiência de custódia não teve como objetivo decidir se ele participou ou não dos crimes, mas avaliar as condições legais da prisão.Outro ponto registrado no despacho foi a necessidade de encaminhamento do acusado para acompanhamento médico e psiquiátrico, em caráter de urgência. A determinação, porém, não veio acompanhada de explicações sobre o quadro clínico do ex-secretário. Também não há informações no documento que permitam associar a recomendação médica às acusações criminais.LEIA MAIS: Secretário de Segurança de Casimiro é preso por duplo homicídio

Investigação apura dois assassinatos em Rio das Ostras





A investigação que levou à prisão está relacionada a dois homicídios qualificados registrados em 21 de novembro de 2025, na Rua das Camélias, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. As vítimas foram mortas a tiros durante o dia, em uma ocorrência que passou a ser investigada pelo Ministério Público estadual.



Carvalhão é apontado na denúncia como suspeito de participação nos dois crimes. A acusação foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Após receber a denúncia, a Justiça expediu o mandado que resultou na prisão.



A captura ocorreu em 19 de novembro, durante uma ação da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público (CSI/MPRJ). O trabalho foi resultado das apurações conduzidas pelos órgãos especializados, que reuniram elementos para sustentar a denúncia contra o ex-secretário.



As acusações ainda precisam passar pela análise judicial. Até o momento, a existência da denúncia e a decretação da prisão preventiva não representam uma condenação. O investigado tem direito à defesa e à contestação das provas apresentadas pelo Ministério Público.





Exoneração movimenta cenário político em Casimiro





A prisão também provocou uma mudança no primeiro escalão do governo municipal de Casimiro de Abreu. Paulo Fernando ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública, função da qual foi exonerado após a operação. A saída foi oficializada por meio de portaria publicada na segunda-feira (23).



Além da trajetória na administração municipal, Carvalhão também já exerceu mandato como vereador. Sua prisão, portanto, repercute tanto no cenário político de Casimiro de Abreu quanto na investigação criminal que tem Rio das Ostras como local dos assassinatos.



A defesa não deixou as acusações sem resposta. Em manifestação divulgada nas redes sociais, os advogados do ex-secretário contestaram a necessidade da prisão e classificaram a medida como “injustificada” e “desproporcional”.



Os representantes legais também informaram que pretendem recorrer aos instrumentos judiciais disponíveis para tentar modificar a situação do cliente. A estratégia deverá ser apresentada nos autos, onde serão examinados os argumentos da defesa e os fundamentos utilizados para justificar a manutenção da prisão.



Com a decisão da audiência de custódia, o ex-secretário permanece preso preventivamente. Os próximos desdobramentos dependerão da tramitação do processo, da análise dos elementos reunidos pela investigação e das manifestações das partes envolvidas.



O caso reúne desdobramentos em duas cidades da região: em Rio das Ostras, onde ocorreram os homicídios investigados, e em Casimiro de Abreu, município onde Carvalhão ocupava o comando da Secretaria de Segurança Pública antes da exoneração. Enquanto o Ministério Público sustenta a acusação, caberá ao Judiciário avaliar as provas e decidir sobre a responsabilidade criminal do investigado.





