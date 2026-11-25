IBGE abre seleção temporária para reforçar equipes do Censo Agropecuário de 2027 - Foto: Divulgação/Ascom

IBGE abre seleção temporária para reforçar equipes do Censo Agropecuário de 2027Foto: Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 08:28





A seleção disponibiliza 27.279 vagas em todo o país, sendo 270 destinadas ao Estado do Rio de Janeiro. Além de Casimiro de Abreu, outras cidades do Norte Fluminense e da Região dos Lagos também aparecem na distribuição. Rio das Ostras conta com uma vaga, Macaé oferece quatro oportunidades e Quissamã tem duas. Carapebus também está contemplada, com dois postos temporários.



Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no portal da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 70. Durante o preenchimento do formulário, o candidato deverá indicar a área de trabalho pretendida e selecionar o município ou a localidade onde deseja realizar a prova. Oportunidade de trabalho em Casimiro de Abreu! O município está entre as cidades fluminenses contempladas pelo concurso temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , que oferece uma vaga para recenseador. As inscrições terminam nesta quarta-feira (25), e os interessados precisam ter ensino fundamental completo para participar da seleção, que integra o planejamento do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.A seleção disponibiliza 27.279 vagas em todo o país, sendo 270 destinadas ao Estado do Rio de Janeiro. Além de Casimiro de Abreu, outras cidades do Norte Fluminense e da Região dos Lagos também aparecem na distribuição. Rio das Ostras conta com uma vaga, Macaé oferece quatro oportunidades e Quissamã tem duas. Carapebus também está contemplada, com dois postos temporários.Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no portal da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 70. Durante o preenchimento do formulário, o candidato deverá indicar a área de trabalho pretendida e selecionar o município ou a localidade onde deseja realizar a prova.

As inscrições devem ser feitas até esta quarta-feira (25), pelo site da Fundação Cesgranrio. O edital reúne todas as regras, exigências e informações sobre a distribuição das oportunidades.



Remuneração pode chegar a R$ 5.562

O cargo de recenseador exige ensino fundamental completo e está aberto a candidatos de ambos os sexos. A jornada prevista é de 40 horas semanais, com remuneração que pode alcançar R$ 5.562, considerando a parcela fixa, os ganhos por produtividade e o auxílio-alimentação.



O salário-base é de R$ 1.741. A remuneração variável pode chegar a R$ 2.629, conforme o volume de entrevistas realizadas, a quantidade de unidades visitadas e a conclusão dos trabalhos no setor censitário. Já o auxílio-alimentação corresponde a R$ 1.192.



Os contratados também terão direito a auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, adicional de um terço de férias e ajuda de custo para os deslocamentos necessários durante as atividades de campo.



Os contratos terão vigência inicial de 15 dias, com possibilidade de prorrogações sucessivas, conforme a necessidade do IBGE e a disponibilidade orçamentária. A previsão inicial é de atuação por até seis meses, respeitado o limite máximo de quatro anos para eventuais prorrogações.



Também existe a possibilidade de solicitar isenção da taxa de inscrição. O benefício contempla pessoas de baixa renda, integrantes de famílias com rendimento mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo nacional, além de doadores voluntários de medula óssea cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). O pedido deve ser feito dentro do prazo estabelecido no edital.



Prova objetiva terá 60 questões

A classificação dos candidatos ocorrerá por meio de uma prova objetiva, prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. O exame terá duração de quatro horas e será aplicado em aproximadamente 2.600 municípios brasileiros.



Serão 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e valor de um ponto. A distribuição será feita da seguinte maneira:



Língua Portuguesa: 15 questões.

Matemática: 15 questões.

Conhecimentos Técnicos: 30 questões.



Para conseguir a aprovação, o candidato precisará alcançar pelo menos 18 pontos, o equivalente a 30% da pontuação total, além de não zerar nenhuma das disciplinas.



O cartão de confirmação de inscrição, com o endereço do local de prova, será disponibilizado pela Fundação Cesgranrio. O resultado preliminar está previsto para 5 de março de 2027, enquanto a classificação final deverá ser divulgada em 30 de abril.



Os profissionais selecionados vão participar da coleta de informações para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. O trabalho dos recenseadores será fundamental para atualizar dados sobre propriedades rurais, produção agrícola, criação de animais e outras atividades relacionadas ao campo brasileiro.



As informações levantadas pelo IBGE contribuem para identificar as características do setor agropecuário nacional e oferecem subsídios para a elaboração de políticas públicas e o planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento rural.









