Twitter promove 'Ligue 180' contra a violência doméstica

Em meio à escalada da violência doméstica durante a pandemia, o Twitter passou a exibir, desde ontem, um atalho para o "Ligue 180", canal oficial de denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDH), para quem pesquisar sobre o tema na rede social.

Segundo dados do MMDH, em abril, quando o isolamento social já durava um mês, o volume de denúncias de violência contra a mulher havia crescido cerca de 40%, em relação ao mesmo período do ano passado. No início da quarentena, de fevereiro para março, as prisões em flagrante envolvendo esses agressores já haviam aumentado aumentaram 51,4%.



"A cada quatro minutos, uma mulher sofre agressão de um homem no Brasil. Para ajudar vítimas e testemunhas a não se calarem, a partir de hoje, buscas de termos relacionados ao assunto no Twitter terão como primeiro resultado um link para o disque-denúncia", anunciou o perfil oficial da rede no Brasil.



Após a pesquisa, é exibido um botão para acionar o telefone do canal. Além disso, ao clicar em "Saiba mais", o usuário é redirecionado para o site do ministério, onde explicado que o canal de denúncias é gratuito e confidencial, oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas, desde 2005.