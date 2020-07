Spotify deixa convidados controlarem lista de músicas

Depois de alguns meses de testes para um grupo selecionado, o Spotify finalmente anunciou oficialmente Group Sessions, que permite compartilhar um código escaneável para que até cinco usuários conectem suas contas a uma playlist, podendo ouvir e até controlar as músicas.

A ferramenta vinha sendo implementada desde maio e a experiência é parecida com a de um churrasco, onde amigos disputam a trilha sonora do ambiente. Para iniciar a sessão em grupo, basta clicar no botão "Conectar" e mostrar o código na tela do smartphone para outros usuários. Para entrar em sessões, basta repetir o procedimento, mas clicar em "Escanear".



Ainda na fase beta (em desenvolvimento) e restrito a usuários Premium, com o Group Sessions é possível adicionar e remover músicas da fila, além de controlar a reprodução em tempo real, diferente das playlists colaborativas e do Family Mix que a plataforma de streaming já oferecia. A estimativa é que mais assinantes tenham acesso simultâneo ao recurso e as formas de compartilhamento do código sejam simplificadas.

Veja como funciona: