Novo celular dobrável da Motorola tem imagens reveladas

Os mais nostálgicos comemoraram quando a Motorola lançou, no início do ano passado, o Moto Razr, com seu icônico design com flip, trazendo uma tela principal dobrável.



Agora, o leaker Evan Glass, famoso por vazar imagens de lançamentos futuros, divulgou uma foto do que deve ser o próximo Razr 5G. Em relação ao produto disponível no mercado, as principais diferenças são a barra inferior e o notch que abriga a câmera frontal, ambos com linhas suavizadas.

Moto Rarz 5G - Reprodução

Rumores apontam que o novo aparelho deve trazer um processador Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, bateria de 2.845 mAh, câmera principal de 48 MP e câmera de selfie de 20 MP.

O Moto Razr atual é vendido pela fabricante na versão com 6 GB de memória e 128 GB de armazenamento por R$ 8.099,10.