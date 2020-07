Apple confirma adiamento do iPhone 12

A Apple tradicionalmente lança novos produtos no mês de setembro. Para o próximo mês, era aguardada a próxima geração de sua linha de smartphones, provavelmente chamada de iPhone 12. No entanto, o CFO da companhia, Luca Maestri, confirmou o adiamento para "algumas semanas".

O anúncio foi feito durante a apresentação de resultados financeiros da empresa de Cupertino, mas não foram especificados os motivos. Essa não é a primeira vez que ocorrem esses atrasos. No ano passado, o iPhone 11 saiu no final de setembro. O iPhone X, em 2017, começou a ser vendido apenas em outubro. Já o iPhone XR, apresentado em setembro de 2018, só foi disponibilizado no mês seguinte, devido a problemas na produção do display LCD.

A empresa liderada por Tim Cook, no entanto, demonstra bons resultados financeiros, após o fechamento do segundo trimestre. A norte-americana aumentou suas vendas em 25%, em relação ao mesmo período do ano passado, puxada pelo sucesso comercial do iPhone 11 e do iPhone SE. Por outro lado, o mercado global de smartphones recuou 14% nesse mesmo intervalo.