Huawei lidera vendas de smartphones no trimestre

Em meio às inúmeras disputas comerciais e forte queda no setor, a Huawei superou a Samsung como maior fabricante global de smartphones, no segundo trimestre (Q2) de 2020, de acordo com relatório da consultoria Canalys.

Essa é a primeira vez, em quase 10 anos, que o posto não é ocupado pela sul-coreana ou pela Apple em uma lista trimestral. Parte do resultado pode se justificar pelo fato de a China estar se recuperando antes da pandemia do coronavírus que os países de seus concorrentes. O mercado local representa 72% do total de vendas da empresa. No ano passado, durante o mesmo período, o país consumia 50% da produção da Huawei.