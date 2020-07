Uber vai incluir táxi no aplicativo

Quando o Uber chegou ao Brasil, houve uma forte reação dos taxistas, que se viam ameaçados pelo serviço. Agora, a empresa se junta a outros aplicativos disponíveis no mercado e também passará a oferecer a modalidade.

O Uber Taxi começará a funcionar já em agosto, em São Paulo. A cidade foi escolhida inicialmente devido à mobilidade dos táxis, que podem trafegar por faixas de ônibus. Segundo Claudia Woods, diretora geral da Uber no Brasil, foi um pedido recorrente de usuários corporativos, "que gostariam de poder usar esse serviço contando com ferramentas como o compartilhamento de viagens em tempo real e outros recursos de segurança do aplicativo".



O valor cobrado será calculado pelo taxímetro e precisa ser inserido pelo taxista no app, seguindo as tarifas estabelecidas pela prefeitura. Por enquanto, serão aceitos somente meios de pagamento digitais. O cadastro para motoristas é feito no app da Uber para parceiros e começa na semana que vem e eles precisam ser credenciados junto ao órgão municipal competente.



O Uber Taxi já funciona em diversas capitais ao redor do mundo, como Seul, Sydney e Madrid, e recentemente chegou à América Latina, começando por Santiago em junho. No último ano, o Uber Taxi foi lançado em 15 novas cidades, entre elas Tóquio e Praga. Ainda não há previsão para que o serviço chegue a outras cidades brasileiras.