Netflix ganha nova funcionalidade para Android

Crescem nas redes sociais relatos de pessoas que gostam de assistir a vídeos em velocidades alternativas, seja acelerando o conteúdo, ou vendo mais devagar. O recurso, já disponível para outras plataformas, como o YouTube, acaba de chegar à Netflix para Android.

A novidade já começou a ser lançada globalmente, mas a atualização ainda pode demorar algumas semanas para chegar em alguns dispositivos. Com a nova funcionalidade, os assinantes poderão escolher entre quatro velocidades alternativas: 0.5x, 0.75x, 1.25x, 1.5x.

De acordo com Keela Robison, vice-presidente da Netflix, testes revelam que os usuários "valorizam a flexibilidade que a funcionalidade oferece, seja para verem as suas cenas favoritas ou ver tudo mais devagar porque têm limitações auditivas e consomem o conteúdo com legendas".

Antes mesmo de chegar à plataforma, a ferramenta já tem recebido críticas de gente como o ator Aaron Paul (Breaking Bad) e o diretor e comediante Judd Apatow (O virgem de 40 anos, Love). Ao site PhoneArena, Apatow afirmou que "não é assim que se fazem as coisas, os distribuidores não têm liberdade e autoridade para alterar a forma como os conteúdos são apresentados".