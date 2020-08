Um dos principais canais de disseminação de notícias falsas, o WhatsApp tem sofrido pressão de inúmeros governos e da sociedade civil para combater a prática. Algumas ferramentas já tem sido implementadas e hoje foi anunciado um novo recurso que pode, ao menos, ajudar a coibir a atividade.

A novidade foi anunciada no blog oficial do WhatsApp. Sempre que uma mensagem for compartilhada diversas vezes, um ícone de lupa aparecerá ao seu lado, onde será possível uma pesquisa no Google para comprovar a veracidade do conteúdo.

O novo recurso já está disponível para os usuários no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Itália, México e Reino Unido que usam a versão mais recente do WhatsApp para Android e iOS, e do WhatsApp Web/Computador.

Recentemente, a plataforma já havia implementado a etiqueta especial de compartilhamento, com duas setas duplas, às mensagens encaminhadas com frequência. A limitação de encaminhamento também reduziu em cerca de 25% do número total de mensagens encaminhadas em todo o mundo, segundo o blog oficial.