TikTok cria fundo para criadores de conteúdo nos Estados Unidos

Para incentivar criadores de conteúdo, o TikTok vai começar a investir US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1,06 bilhão, na cotação atual) com o TikTok Creator Fund, que serão distribuídos a usuários dos Estados Unidos ao longo do próximo ano, podendo ter o valor aumentado ao longo desse período. O anúncio ocorre em meio à possibilidade do serviço ser banido do país.



Em comunicado oficial, o app chinês cita exemplos de criadores, como @iamtabithabrown, representante da comunidade vegana que foi destaque na capa da revista Vanity Fair, e o trio pai-filho @the.mcfarlands, do Kentucky, que obteve parcerias com marcas consagradas.

Para serem elegíveis, os usuários devem seguir exigências como "ter 18 anos ou mais, atender a uma linha de base para seguidores e postar consistentemente conteúdo original". As inscrições para os criadores norte-americanos começam este mês, ainda sem data definida.

De acordo com a gerente geral do TikTok nos EUA, Vanessa Pappas, a expectativa é que o valor cresça para mais de US$ 1 bilhão nos EUA nos próximos três anos e mais do que o dobro em todo o mundo. Ela pontua que "em um tempo relativamente curto, o TikTok cresceu e se tornou uma fonte de renda e oportunidade para criadores e suas famílias".