Samsung prepara intermediário para o 5G

A disponibilidade de aparelhos compatíveis com a nova rede 5G ainda é muito restrita aos chamados topos de linha, mas a Samsung tem investido para oferecer opções mais baratas. É o caso da família Galaxy A, que já oferece o Galaxy A51 e Galaxy A71 com suporte.

O leque de opções deve aumentar com o Galaxy A42, que figurou em listagem da plataforma de benchmark Geekbench. Esse deve ser o aparelho 5G da fabricante sul-coreana mais acessível a oferecer a tecnologia. De acordo com os testes divulgados, a frequência base de 1,8 GHz indica que ele deve equipado com o novo processador Snapdragon Qualcomm 690 5G. A série 600 está presente em boa parte dos smartphones intermediários.



Teste com o Galaxy A42 - Reprodução No Brasil, a Samsung comercializa seus smartphones com processadores Exynos, em vez do Snapdragon. Atualmente, a empresa só possui um chip 5G acessível, o Exynos 880, versão menos potente do 980 que acompanha o Galaxy A51.

De acordo com leakers, o Galaxy A42 deve ser lançado na faixa dos 280 euros (1.752 reais, na cotação atual), colocando-o entre os mais baratos dos aparelhos compatíveis com a quinta geração de internet móvel. Uma versão ainda mais em conta também pode ser lançada com o A32, mas ainda não há previsão de lançamento para nenhuma dessas opções. O mais provável é que o primeiro seja vendido a partir do começo do ano que vem.