TikTok atualiza diretrizes e proíbe deepfakes

Mesmo em um cenário de incertezas em relação à sua permanência nos Estados Unidos, o TikTok aproveitou que 2020 é um ano de eleições presidenciais por lá e tomou medidas para proteger seus usuários da desinformação e interferência eleitoral.



A principal delas foi a proibição dos chamados deepfakes. Para quem não sabe, são vídeos feitos usando inteligência artificial (IA) para reproduzir, com certa precisão, rostos e vozes. Considerada uma evolução das fake news, a prática reúne uma série de episódios polêmicos, como um vídeo falso em que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmava que controlava dados roubados de milhões de pessoas. Em outro, movimentos e falas do ex-presidente Barack Obama são comandados pelo ator e cineasta Jordan Peele.



"Estamos adicionando uma política que proíbe conteúdo sintético ou manipulado que engana os usuários, distorcendo a verdade dos eventos de uma maneira que possa causar danos", diz o comunicado.



No documento, a gerente geral do TikTok nos EUA, Vanessa Pappas, afirma que a plataforma está trabalhando com especialistas, incluindo o Departamento de Segurança Interna norte-americano, para se proteger contra influência estrangeira.

Além de banir os deepfakes, o aplicativo chinês também decidiu proibir a veiculação de conteúdo eleitoral e tem trabalhando em conjunto com agências de fact-checking (checagem de fatos) para garantir mais transparência no processo eleitoral.