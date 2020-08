Facebook testa recurso parecido com TikTok na Índia

O senso de oportunidade do Facebook parece não ter fim. Depois da proibição do TikTok e outros 59 aplicativos chineses pelo governo da Índia, a rede social de Mark Zuckerberg testa um recurso semelhante ao app da ByteDance.

A companhia já havia implementado o Reels no Instagram, que permite a gravação de vídeos curtos cujo formato levou o TikTok à liderança no número de downloads em todo o mundo. Agora, segundo o consultor de mídia social Matt Navarra, é o próprio aplicativo do Facebook que está implementando, por enquanto no país do sul asiático, uma ferramenta chamada Short Vídeos (Vídeos Curtos) no feed principal. Assim como no aplicativo chinês, é preciso somente deslizar a tela para ver o conteúdo, que também permite curtidas e comentários.



INTERESTING!

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app



This appears to be in addition to Instagram Reels



h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW — Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020

"Estamos sempre testando novas ferramentas criativas para que possamos aprender sobre como as pessoas querem se expressar. Vídeos curtos são extremamente populares e estamos procurando novas maneiras de fornecer essa experiência para que as pessoas se conectem, criem e compartilhem no Facebook", explica um porta-voz do Facebook ao portal TechCrunch.



Ainda não há uma data, porém, para a disponibilização ampla da nova ferramenta.