Números do Xiaomi Mi 10 Ultra surpreendem

Comemorando seus 10 anos de existência, a chinesalançou recentemente o Mi 10 Ultra , o primeiro da marca a ter carregamento rápido de 120 Watts. O início das vendas no mercado local ontem (16) revelou uma surpresa no volume de vendas, apesar do preço elevado. A fabricante divulgou um faturamento de US$ 57,7 milhões (cerca de R$ 316 milhões, na conversão direta) nos primeiros 10 minutos.