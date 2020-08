PicPay vai permitir saques e depósitos em lojas físicas

A plataforma de pagamentos PicPay, que já permitia que seus usuários sacassem dinheiro na rede Banco24Horas, agora vai estender o benefício para mais de 230 mil estabelecimentos comerciais. Uma parceria com a transportadora de valores Brink's vai possibilitar saques e depósitos em dinheiro em lojas como mercearias e drogarias.

Ainda em fase de testes, a facilidade começa a ser disponibilizada a partir de outubro nos locais que utilizam a rede Brink's Pay. O aplicativo vai mostrar a opção que, se selecionada, mostrará os estabelecimentos das redondezas que fazem parte da rede. Assim, bastará usar o QR Code nos locais conveniados para realizar as operações.



Considerada a maior plataforma de pagamentos do país, o PicPay viu seus números multiplicarem com a possibilidade de transferir o Auxílio Emergencial para a conta. As projeções da empresa apontam R$ 30 bilhões movimentados em 2020.