Saiba quais celulares Samsung vão receber três atualizações do Android

A Samsung deixou seus usuários felizes ao anunciar, durante o lançamento da nova linha Galaxy Note 20, que alguns de seus smartphones passaram a ser elegíveis a atualizações de três gerações do sistema operacional Android.



A linha Galaxy A, de intermediários, também foi contemplada. "A Samsung garante ao consumidor que esses aparelhos ganham suporte extra, algo que é muito benéfico até mesmo para o mercado. Intermediários como o Galaxy A51 fazem parte da lista da sul-coreana".

Os modelos não listados seguem o cronograma atual, de duas gerações do Android.

Confira a lista oficial:

Galaxy S

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite