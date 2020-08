Asus confirma lançamento do Zenfone 7 para a próxima semana

O novo flagship da Asus está prestes a ser conhecida pelo público. A empresa confirmou para a próxima quarta-feira (26) a apresentação do Zenfone 7 na China, por meio do canal oficial no YouTube.

A família de alto desempenho da empresa taiwanesa é um dos grandes enigmas do mercado de telefonia móvel, já que houve pouquíssimos vazamentos a seu respeito. A ausência de uma câmera frontal aparente, como no modelo anterior, foi confirmada em teaser divulgado pela marca. O mais provável é a manutenção do módulo giratório, em que a câmera traseira se alterna em 180 graus.

O processador, ao menos no Zenfone 7 Pro, deve ser o Snapdragon 865 Plus, o mais potente da Qualcomm, de acordo com a ferramenta de benchmark Geekbench. O Zenfone 7 deve trazer o Snapdragon 865.



A versão global ainda não tem data confirmada de lançamento. O link para a transmissão ao vivo já está disponível.