Oracle também quer comprar o TikTok

Uma das principais companhias do Vale do Silício, a Oracle aparece como mais uma possibilidade para a permanência do TikTok nos Estados Unidos.

Em meio a disputas comerciais e processos judiciais, a Oracle pode fazer uma oferta pela rede social chinesa, que depende da aquisição por uma empresa norte-americana até o dia 20 de setembro para continuar funcionando para um público de 80 milhões de pessoas no país.

A empresa comandada por Larry Ellison é a terceira a demonstrar interesse nas operações da ByteDance, depois da Microsoft e do Twitter. Nos moldes negociados, a Oracle assumiria o controle do TikTok nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Uma das vantagens de Ellison é justamente sua proximidade de Trump – o bilionário chegou a arrecadar fundos de campanha para as eleições presidenciais em fevereiro.

A Microsoft, de poderio econômico superior ao Twitter, já disse que planeja adquirir todas as operações globais da rede, mas a ByteDance já refutou a possibilidade.