Samsung Galaxy M51 tem imagens vazadas

Com expectativa de lançamento para setembro, inicialmente na Índia, o Samsung Galaxy M51 teve fotos de divulgação reveladas ontem no Twitter. O usuário Sudhanshu adianta que o celular deve ser apresentado com uma tela de 6,67 polegadas e um furo para a câmera frontal.

Um dos destaques revelados é a bateria, de impressionantes 7.000 mAh e carregamento rápido de 25 W. Conforme rumores, a câmera de selfie alcança 32 MP, enquanto o quádruplo conjunto traseiro vem com um sensor principal de 64 MP (f/1.8). Completam o quarteto os sensores de 12 MP Ultrawide (f/2.2), 5 MP macro (2.4) e 5 MP de profundidade (f/2.4). A tela Super AMOLED tem resolução FullHD+, com taxa de atualização de 60 Hz.

Mantendo as especificações intermediários, o processador, ao menos no mercado indiano, deve ser o Qualcomm Snapdragon 730. A expectativa é de que o celular conte com duas opções de cores (fotos). Ainda de acordo com Sudhanshu, o Galaxy M51 traz leitor de impressões digitais na lateral e entrada P2 para fones de ouvido.

Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.