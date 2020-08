Asus lança Zenfone 7 com câmera giratória tripla

O Asus Zenfone 7 e o Zenfone 7 Pro foram lançados nesta madrugada (26) em transmissão feita pelo canal de YouTube da fabricante taiwanesa. Com evolução discreta em relação ao modelo anterior, um dos destaques volta a ser a câmera flip, agora tripla.

As diferenças entre os modelos são sutis, como o processador topo de linha do Snapdragon 865 do Zenfone 7 e Snapdragon 865+ da versão Pro. Na construção, o arredondado corpo de alumínio e vidro tem proteção Gorilla Glass 3 no primeiro e Gorilla Glass 6 no segundo. A tela possui a mesma especificação: NanoEdge AMOLED de 6,67” Full HD+.

Asus Zenfone 7, com câmera flip - Divulgação

A câmera flip, um dos destaques da linha e que elimina a necessidade de câmera frontal, ganha uma teleobjetiva e a empresa garante até 5 anos de funcionamento usando o módulo giratório até 100 vezes por dia. O sensor principal de 64 MP da Sony é capaz de gravar vídeos em 8K a 30 fps e modo câmera lenta em 4K a 120 fps.

O sensor grande-angular, de 12 MP, também chama a atenção, com seu auto-foco Dual Pixel. Com essa configuração, é possível gravar vídeos em 4K e capturas macro podem ser feitas com distância focal de 4 cm. O tele-objetivo tem lentes de 80 mm, para um zoom ótico de 3x.

No modelo mais básico, há opções com 6 GB e 8 GB de memória RAM, enquanto o Pro conta apenas com 8 GB. No armazenamento, 128 GB no Zenfone 7 e 256 GB no mais avançado. Ambos pesam 230 g.

Asus Zenfone 7, com câmera flip - Divulgação

Os Asus Zenfone 7 e 7 Pro já vem com Android 10 de fábrica, modificado pela interface ZenUI 7. Inclui NFC, alto-falantes stereo, e não possui entrada para fone de ouvidos. O leitor de impressão digital está localizado na lateral do smartphone, que ainda conta com conectividade 5G, NFC e WiFi 6.



O aparelho inclui suporte para carregamento rápido de 30 W para alimentar os 5.000 mAh de bateria. De acordo com o fabricantes, são necessários apenas 34 minutos para atingir 60% de carga. O carregamento completo é feito em 93 minutos – uma melhoria de 40% em relação ao Zenfone 6.



O lançamento global está marcado para o próximo 1º de setembro. Ainda sem valores definidos para o Brasil, em conversão direta, os valores vão de R$ 4.135 a R$ 5.263.