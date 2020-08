Samsung ultrapassa Huawei no segundo trimestre

A disputa entre Samsung e Huawei pela liderança nas vendas de celulares ganha mais um capítulo. De acordo com o Gartner, a sul-coreana retomou a frente no ranking global neste segundo trimestre (Q2). Mesmo com uma queda de 27,1%, em relação ao mesmo período do ano passado, a empresa vendeu 54,8 milhões de smartphones entre abril e junho.

A fatia de mercado da Samsung alcançou 18,6%. Para Anshul Gupta, diretor sênior de pesquisa do Gartner, a pandemia de Covid-19 continuou a afetar negativamente o desempenho da Samsung e "a demanda por seus smartphones da série S pouco fez para reviver as vendas de smartphones globalmente".

Já a fabricante chinesa vendeu 54,1 milhões de unidades no período, uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. A Huawei detém, atualmente, 18,4% do mercado global. Gupta avalia que "o desempenho da Huawei na China ajudou a evitar um pior desempenho trimestral".

Levantamento do Gartner coloca Samsung na liderança - Reprodução

A empresa que teve o melhor desempenho, no entanto, foi a Apple, que está na terceira posição. As entregas no segundo trimestre tiveram uma queda de apenas 0,4% e foram vendidos 38,4 milhões de iPhones. O iPhone 11 foi o smartphone mais vendido nesse trimestre e a chegada do iPhone SE também ajudou a melhorar os resultados da gigante norte-americana.

Completam o top 5 duas empresas conterrâneas da Huawei. A Xiaomi vendeu 26,1 milhões de aparelhos durante o trimestre, uma redução de 21,5%, enquanto a Oppo entregou 23,6 milhões, uma queda de 15,9%.