Amazon Echo Auto recebe certificado da Anatel

O ecossistema de produtos com a assistente inteligente Alexa, da Amazon, está prestes a ser ampliado no Brasil, com a homologação necessária concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ao Echo Auto.

Com o certificado, o dispositivo já tem autorização para ser vendido oficialmente no Brasil e chega para competir com outros equipados com Android Auto e Apple CarPlay. De acordo com o documento da Anatel, o modelo homologado é o mesmo à venda no exterior.

Amazon Echo Auto instalado - Reprodução

O Amazon Echo Auto conecta-se por bluetooth a um smartphone para acessar a nuvem e é alimentado por USB, ligado ao veículo. O aparelho possui oito microfones integrados, o que pode garantir uma boa comunicação mesmo em ambientes muito ruidosos.

Atualmente, a Amazon vende no Brasil o Echo Dot (com e sem relógio), Echo (3ª geração), Echo Studio e as opções com display Echo Show, de 5 e 8 polegadas – todos para uso doméstico.