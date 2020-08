Tablets Android têm novo modo para crianças

Além do YouTube Kids e da seção Kids na Play Store, com conteúdo dedicados às crianças, agora a Google lança o Kids Space. Trata-se de uma nova área para tablets compatíveis, com conteúdos personalizados desenvolvidos para o público infantil.

Lançado oficialmente hoje (31), o modo Kids Space está disponível apenas para o Lenovo Tab M10 HD Gen 2, mas a Google promete expandir o ecossistema em breve. Logo na configuração inicial do tablet, os pais podem criar uma conta Google especial para os filhos e a criança poderá escolher três entre seus principais interesses, o que vai orientar o sistema de sugestões da plataforma.

As sugestões, que mudam diariamente, aparecem logo na tela inicial do Kids Space. Mais quatro categorias mostram tipos diferentes de conteúdo. Em "Jogar" estão os jogos da seção Kids, da Play Store.

Em "Ver e Fazer", ficam localizados os vídeos do YouTube Kids e, segundo a Google, foram criadas para incentivar às crianças a fazerem outras atividades fora da tela. Ainda há a categoria "Ler", com livros direcionados à faixa etária.