Enquanto a vacina contra o coronavírus não chega, as empresas têm se adequado para garantir a proteção necessária contra a proliferação. Em maio deste ano, a Uber introduziu a política "Sem Máscara, Sem Viagem", exigindo que seus motoristas parceiros usassem o equipamento. Agora, a medida vai se estender aos passageiros.

De acordo com Sachin Kansal, chefe global de produtos de segurança da Uber, "a responsabilidade é uma via de mão dupla". Segundo ele, se um motorista informar que um passageiro não estava usando máscara, ele deverá levar uma selfie com o rosto coberto antes de poderem fazer outra viagem.

A Uber detalha que em vez de usar a tecnologia de reconhecimento facial, a máscara é simplesmente detectada como um objeto no rosto. O novo recurso será implementado até o final de setembro, primeiro nos Estados Unidos e Canadá, e na América Latina e outras regiões em seguida.