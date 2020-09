Roku Express chega ao Brasil por R$ 350

A norte-americana Roku entrou no Brasil com seu sistema operacional instalado nas TVs da marca AOC. Agora, a empresa apresenta ao país o Roku Express, que chega para concorrer com equipamentos como o Chromecast, da Google, e o Fire TV, da Amazon.



O anúncio foi feito hoje (2) e a previsão é de que chegue às lojas nas próximas semanas. O preço sugerido pela Roku é de R$ 350. Diferente de seus concorrentes, ele possui as portas HDMI e USB, dispensando o uso de tomada. Com resolução FullHD, o aparelho ainda acompanha um adesivo para fixá-lo no televisor.

Roku Express chega ao Brasil - Divulgação

A plataforma é considerada de fácil uso e comporta os principais serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Globoplay, Telecine, HBO Go, Vix, Google Play Filmes e Apple TV+. No RokuOS, o sistema operacional, é possível procurar pelo artista e ver em qual produção ele está, podendo optar entre os catálogos de diferentes serviços. O controle remoto, vendido na mesma caixa, ainda possui botões exclusivos dedicados às plataformas de maior audiência.

A função Audição Privada também é um dos destaques do produto. Por meio de um app no smartphone, é possível assistir a um conteúdo na TV e transferir o som para um fone de ouvido ligado ao celular e configurado no aplicativo.